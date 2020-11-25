偕羅家英夫妻檔撐粵劇界 汪明荃堅持做大戲 助手足有工開

阿姐表示這個騷原定今年9月舉行，受疫情影響延至明年2月開鑼，她說：「延期都無辦法，希望演出時疫情已受控。其實現在各行各業都困難，如果市民不合作，疫情不受控制，受苦都是大家，所以要做好防疫措施。」座位安排方面，阿姐表示現時只賣一半門票先，因擔心若開賣七成，到時政策有變要退飛很麻煩。

阿姐稱劇團收入雖然少很多，但如果不開班，劇團手足便無工開，故有實際需要，她有感而發說：「疫情後覺得人很渺小，但都要順勢而上，而且今次還是為慈善團體籌款，除非停館，否則會繼續做，不行便再延期。」

感謝家英哥為粵劇付出

談到演出無得戴口罩，阿姐與家英哥表示在後台會加倍小心，每名入場觀眾都要量體溫，戲院每日都會消毒。阿姐又感謝家英哥為粵劇付出，她說：「家英哥早10年前已往大陸拍戲掙快錢，快錢是需要搵，但我跟他說粵劇都需要他，粵劇才是他的根，他之後便回港幫我手和栽培新人。」

談到爆發第四波疫情，昨日確診個案創新高，問二人會否減少社交聚會？阿姐直認有時很難避免，昨晚都要出席婚宴，可能到一到放下賀禮便走，在公開場合都一定會小心。

記者：陳釗