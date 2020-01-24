接觸確診者後現身台慶 205藝員接受檢測 蕭正楠住隔離營 老婆黃翠如擔心到喊

記者：鍾一虹、陳釗、林祖傑

日前TVB一名在電視城工作的會計文員確診，目前在醫院隔離。昨日又有消息指蕭正楠也曾跟一名確診的食肆職員接觸，無綫企業傳訊部回覆傳媒查詢時表示：「本台藝員蕭正楠於11月18日為MyTV SUPER在一食肆拍攝飲食節目，其後該食肆一名職員被確診新冠病毒，蕭正楠亦因此被列為緊密接觸者，並於今日（昨日）安排接受強制檢疫。蕭正楠於19日有參加台慶節目，為謹慎起見，所有當日有出席台慶共205名TVB藝員已接受測試，結果全屬陰性。公司已為1廠、2廠及化妝間消毒清潔。」

初步檢測呈陰性

身在隔離中心的蕭正楠昨晚在Instagram拍片報平安，他精神不錯說：「Hello，大家好，首先要多謝我的兄弟姊妹、朋友、同事的關心，我狀况好好，大家不用擔心。」

蕭正楠講述經過及現况，他說：「我𠵱家在隔離中心隔離緊，事緣18日我拍攝飲食節目，到昨（前）晚23日晚上9點幾，收到衛生署打來電話，話畀我聽當日現場有名經理確診，我就成為密切接觸者，根據政府法例我需要隔離。我初步檢測是陰性，大家可以放心。我喺度隔離完會返出去，大家不用擔心我。希望大家可以捱過呢個疫情，真的好厲害，希望大家可以撐得住。」他說完後笑稱要去抹地。

希望有人接濟老婆

《明報》聯絡蕭正楠問到太太黃翠如是否很擔心他？他透露翠如擔心到喊，並說：「我被人送上車嗰陣見她喊到眼紅紅，我好心酸。最心酸不是要隔離，是搞到翠如咁慘，希望有朋友可以接濟她，帶啲食物畀她。」

之前曾聯絡黃翠如，她回覆：「等Edwin（蕭正楠）覆啦，多謝關心。」蕭正楠之前已完成《飛虎之壯志英雄》拍攝，近期只拍飲食節目及出席《萬千星輝賀台慶》。

朱晨麗蹺蕭正楠出場

當晚台慶影大合照時，李佳芯被安排企在蕭正楠身旁，李佳芯接受《明報》訪問，表示為安全已做了兩次檢測，她說：「台慶之後我做過檢測，為安全計今（昨）朝再做咗一次，兩次都係陰性。多謝大家關心，希望大家都冇事。」

朱晨麗當晚蹺住蕭正楠手出場，她回覆說：「疫情期間，每一個抗疫嘅細節都唔能夠疏忽，做好自己，為己為人，我今（昨）日已經接受檢測，是陰性的，多謝大家關心，希望大家都冇事。」江嘉敏亦在Instagram限時動態展示檢測結果呈陰性報平安。

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