AMA頒獎禮 小量觀衆可入場 Taylor Swift膺年度歌手三連霸

《NASA無名英雌》女星泰娜芝漢森（Taraji P.Henson）擔任今年AMA主持，她稱有少量觀衆獲邀出席頒獎禮，他們事前接受了病毒檢測，入場後會保持社交距離，戴上口罩。泰娜芝表示過去數月都要隔離，所以能離家換上真正的時裝，對於再次演出感到很高興。

Bieber打頭陣演出

樂壇小天王Justin Bieber和Shawn Mendes打頭陣演出，獻唱他們的最新單曲《Monster》，Bieber其後再唱了兩首歌《Lonely》和《Holy》，並憑《10,000 Hours》奪得年度合唱歌、最喜愛流行/搖滾男歌手及最喜愛鄉謠歌曲合共3獎。The Weeknd賽前獲8項提名，領先其他男歌手，最終捧走最喜愛R&B男歌手、最喜愛專輯及最喜愛歌曲，同樣共奪3獎。The Weeknd以頭紮綳帶又貼有膠布的造型上台領獎，並與Kenny G一起演出，現場發放煙火，十分熱鬧。

今年AMA的大贏家Taylor Swift，先後贏得最喜愛流行/搖滾女歌手、最喜愛音樂錄影帶及連續第3年奪最高榮譽的年度歌手獎；Taylor出道17年，在AMA先後6次奪年度歌手獎，在AMA合共得32個獎項，遙遙領前其他歌手。不過Taylor沒親臨現場，只透過片段致謝。Taylor稱最近重新灌錄早期舊歌，所以十分忙碌；不少傳媒指出，她重錄舊歌，估計跟著名經理人Scooter Braun買下她舊唱片公司及其頭6張唱片的母帶版權糾紛有關。

BTS隔空領獎

至於上周剛推出最新專輯的韓國組合防彈少年團（BTS），未能親赴美國出席頒獎禮，但仍透過網上演出及領獎。BTS除連續第3年榮膺社交藝人獎外，還奪得最受歡迎流行/搖滾組合殊榮。另一方面，BTS換了不同衣服獻唱歌曲《Life Goes On》及《Dynamite》。

除了獎項之外，不少演出也很矚目，包括產後首次踏上頒獎台獻唱的Katy Perry、有性感歌舞演出的JLo（Jennifer Lopez）等。另外，現年34歲的《變形金剛》性感女星美瑾霍絲（Megan Fox），今年5月宣布與結婚10年的男演員拜恩格連（Brian Austin Green）分開，大約一個月後已跟年輕她4歲的男歌手及Machine Gun Kelly打得火熱；後者有份擔任AMA表演嘉賓，更大方跟美瑾霍絲踏上紅地氈，也是兩人首次以情侶姿態亮相公開場合。