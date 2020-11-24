疫下開騷 帶拉尺跟觀眾保持社交距離 張敬軒自爆歡笑背後 痛失3親人

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

張敬軒（軒仔）在演唱會以多個造型亮相，當中穿上古典味甚濃的白裙，戴長假髮，在4名戴口罩舞蹈員伴舞唱出《無忘花》。軒仔說原本想安排逾20名舞蹈員同台演出，但為免多人在台上交換飛沫，舞蹈員戴口罩跳舞亦很辛苦，所以減至4個。他稱地方有限，屈就一眾樂手，但大家可以放心，負責吹奏樂器未能戴口罩的樂手，事前已做檢測。

歌迷自薦做廚師

雖然因疫情限6000人入場，但場內氣氛儼如「爆滿」。軒仔開騷時已聲明無握手位，但他愛惜粉絲，走近台邊讓粉絲「睇真啲」，並說：「已經最近，山頂朋友你們好嗎？很久沒講過這句。」其間他發現有粉絲高舉巨型麵包公仔，即笑說：「一開場已見到你袋麵包，你27號來不來？我叫姐姐（家傭）坐你附近。」

他把工人姐姐的「地獄廚藝」擺上台，笑稱「早餐單嘢」令他多了很多90後不知是歌迷還是「早餐迷」，有粉絲大叫：「請不請廚師煮早餐呀？」軒仔搞笑回答：「炒兩個小炒來試試先啦。」最搞笑是軒仔還自備道具上台，自稱應該是史上首名帶拉尺到紅館開騷的歌手，他邊唱邊繞場一周，用拉尺與歌迷保持安全社交距離，有粉絲難掩興奮衝到台邊，軒仔即以「伍衛國聲調」叫粉絲：「坐低」，全場爆笑。

遇挫折 學習尋找小確幸

軒仔之後跟歌迷深情剖白，稱近一年受疫情影響，只能靠視像跟在廣州的父母溝通見面。最近大家見他的社交平台好像很好笑，很好玩，但其實他這一年遇到很多挫折，11個月內失去3名家庭成員。

幾個月前他的寵物哥基犬被診斷患漸凍症，看着牠行動一步一步不便，到吃不到東西，有段時間很煎熬。他說：「生活就是這樣，一定有苦和不順利，所以好和開心的時候要好好珍惜，亦要學識在生活中尋找小確幸。」軒仔透露每朝起牀會收到老闆傳來「長輩圖」，並說：「這代表有人關心你，在這困難時間，大家要分享多些愛給身邊的人。我會繼續分享愛，忍受那些早餐，見到別人開心，我就開心。」

軒仔衷心感謝粉絲不怕換票過程麻煩仍來支持，獻唱《笑忘書》前，他有感而發說：「這首歌有千斤重的感覺，相信大家入來的心情跟我一樣，恍如隔世，本來看演唱會這理所當然的事，都變得那麼艱難。無論大家來自什麼崗位、來自哪裏，無論生活有幾苦幾艱難都好，有張敬軒的音樂陪伴大家，是我的福氣。」

宣布成立個人唱片品牌

Encore時，軒仔換上白色衛衣，將工人姐姐為他煮過的早餐，弄成立體公仔貼上身，相當搞笑。他笑稱藉頭場那麼開心，宣布喜訊「賀一賀」，他說：「不是結婚，不用驚。我加入公司7年，公司上下很支持我，在老闆支持下，我今年成立自己的唱片品牌，希望大家支持。」

唱到最後一曲《櫻花樹下》，軒仔特意將此曲送給前日生日的蔡卓妍（阿Sa），阿Sa以心心甫士回應，軒仔還將第一句歌詞改成「樹蔭有一個蔡卓妍，跌落你身邊」，𧨾到阿Sa好開心。最後軒仔向四面觀眾單膝跪鞠躬答謝，叫粉絲回家注意安全，演唱會於晚上11時05分結束。