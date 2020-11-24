台慶無戴口罩被批評 陳展鵬：其實大家都擔心

展鵬表示知道有公司員工確診，但不太擔心，之前疫情爆發得最嚴重時都經歷過，當時還出外拍劇，只要做足清潔和防疫措施便可。談到台慶當晚一眾演員未有戴上口罩，事後被網民批評防疫意識欠奉？展鵬表示其實大家都擔心，不過每名藝員入廠前都會經過消毒機。是公司要求不戴口罩？他說：「大家有共識，因為是公司53周年台慶，而且我一落台即戴回口罩，當日也沒觀眾；我亦不用回去綵排，大家都很小心。」展鵬稱現時已減少聚會，之前與太太Staycation只是兩公婆去，都希望快點有疫苗。

第四波疫情來勢洶洶，家有小孩，防疫措施會否升級？展鵬表示現時心態已有少少習慣，但都不能怠慢，近日已少帶女兒落街，但大人要工作無辦法，希望大家有公民意識注重衛生。暫時未需開工的展鵬，趁這段時間多陪女兒。他笑言現時女兒去大便，會叫爸爸。會否趁有時間生多個？展鵬笑稱都好，有多個弟妹陪女兒玩都不錯。

謝嘉怡擔心媽媽

3名港姐最近忙於履行職務，問到頻頻出席慈善晚宴，人多可擔心「中招」？陳楨怡表示不怕，公司和她也會做足防疫措施。謝嘉怡亦說公司設有消毒機器，有好過無，而且她們去哪裏都會戴口罩。談到同事確診，謝嘉怡說現時全世界都會驚，最緊要戴口罩和勤洗手，不要亂觸碰東西。她又透露在蘇格蘭所住地區現已封城，所以都很擔心，因媽咪在當地，但仍按原定計劃1月來港；謝嘉怡也覺得香港較安全，因那邊少人戴口罩。

記者：陳釗