否認屬Starlight跳舞群組 邱達昌太太被指中招 林建岳前妻謝玲玲確診

娛樂組

跳舞群組確診個案激增，當中包括建生國際集團主席吳汪靜宜。不少名人及藝人熱愛跳舞，因此爆出跳舞群組後，引起外界各種揣測。林建岳前妻謝玲玲亦捲入其中，她昨發聲明澄清沒有參與Starlight跳舞群組，但透露自己確診的消息。

沒病徵正留院治療

她在聲明中表示：「有鑒於今（昨）日有傳言指本人確診新冠肺炎，現作出回應如下：於11月18日，本人得知有份參與跳舞群組的朋友確診新冠肺炎，為了預防及盡公民責任，本人進行第一次檢疫測試，檢驗結果為陰性。而於11月21日，因疫情漸趨嚴重，本人為家人及大眾着想再進行第二次測試，於11月22日得知確診新冠肺炎，現正在醫院接受治療，但沒有任何病徵。本人亦希望就此作出澄清，本人並沒有參與Starlight跳舞群組，進行檢測全屬為家人及大眾健康着想。再一次感謝各位傳媒朋友關心，若有進一步消息我必定會跟大家報平安！」

有傳謝玲玲在病毒潛伏期間曾參與鵲局，她的助手莫小姐回覆傳媒查詢時稱謝玲玲曾打麻將，但澄清鵲局沒邱吳惠平參與。邱達昌接受「香港01」記者訪問時，確認妻子確診，但沒披露詳情。

蘇施黃代金燕玲否認屬跳舞群組

金燕玲亦被傳是跳舞群組成員之一，她的好友蘇施黃回覆傳媒時，代金燕玲澄清不是該群組，蘇施黃稱金燕玲是獨行俠，只是學跳舞，不去那些派對。之前所住大廈有確診，她們為安全起見都有做檢測，結果是陰性。

陳曼娜以前常去相關舞場

陳曼娜同樣愛跳舞，正身在內地的她表示，以前會常去舞場，但1年前跳舞老師返俄羅斯，因疫情未能來港，她都未再外出跳舞。早前只出席生日飯局，沒有跳舞。

無綫會計部員工染疫

無綫有一名在電視城工作的會計文員確診，目前在醫院隔離。無綫企業傳訊部昨日表示：「一名在電視廣播城工作的會計文員，昨通知公司她被確診新冠病毒，已在醫院隔離。她最後上班日期為11月20日（星期五）。公司已在會計部消毒清潔。約30名與她可能有接觸的同事已前往接受檢測，至今約10人收到檢測結果，均屬陰性。」