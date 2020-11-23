《延遲的正義》收視破頂 「逆權律師」權相佑為基層申冤

韓國SBS電視台新劇《延遲的正義》，上月30日首播，逢周五及周六晚播出，預計16集，香港觀衆可透過「黃Viu」煲劇平台同步觀看。權相佑飾演瀕臨破產的律師，跟裴承佑扮演的自由身記者合作，為含冤入獄的低下階層巿民翻案，藉此對抗法制與權貴。題材看似沉重，但兩人以搞笑、浮誇的姿態，笑着打大鱷。

翻查冤案 挑戰權貴

劇集開首，流浪漢11年前被控殺人棄屍，律師朴泰勇（權相佑飾）為其申冤，透過重審，推翻法庭原有判決，成為韓國史上首宗案例。朴泰勇也因此成為新聞人物，原以為能從此飛黃騰達，結果只吸引更多基層巿民前來求他幫忙洗脫冤情，可是當中大部分都是雞毛蒜皮案件，委託人也身無分文，令朴泰勇十分沮喪。

王牌記者朴三修（裴承佑飾）文筆細膩，帶領新入行的記者揭露未成年少女殺害父親的真相，因而被上司安排為競逐連任的首爾巿長撰寫自傳，並應上司要求，巴結巿長及卑躬屈膝，遭其他媒體爆料，被迫辭職，成為自由身記者。

朴泰勇從眾多冤案發現2013年發生的「三定巿三人組殺人案」，真兇雖已被捕，卻被當年負責案件的檢察官釋放，並且找來三名弱小巿民當成犯人，屈打成招。朴泰勇找來朴三修幫忙，希望借他撰寫的動人文章，吸引慈善家出資翻案。朴泰勇其後得悉當年負責此案的檢察官，與競逐連任的首爾巿長是親屬，後者有大律師行及傳媒撐腰，令朴泰勇與朴三修糾纏於正義、金錢與權貴之間。

改編記者律師合撰小說

《延遲的正義》改編自記者朴尚奎與律師朴俊英合著的同名小說，由《新紮法官》郭正煥執導，朴尚奎親自撰寫劇本。小說所描述的故事，都是朴尚奎與朴俊英的共同經歷，因此有事實基礎，將社會黑暗面揭露出來，譬如家庭暴力、警察屈打成招、司法誤判和弄權等，反映韓國現象，特別是檢察官權力過大等問題。例如取得高收視的第7集，就講到朴泰勇與朴三修繼續孤軍作戰。前者為濟州間諜案籌備再審，朴三修則開始追訪早年於「五城巿貨車司機殺人案」遭誤判入罪的被告。

另一方面，負責審理濟州間諜案的法官趙基秀（趙成夏飾），即將被委任為大法院院長，朴三修的舊同事兼新晉記者李宥京（金珠賢飾）在趙基秀就職儀式上質問對方：「為什麼不對過去的錯誤判決道歉？」掀起緊張氣氛。與趙基秀同謀的警察、檢察官及法官等，得悉朴泰勇等人正策動濟州間諜案重審，也開始着手掩蓋真相。

其實近年有不少類似《延遲的正義》題材的韓劇，如《秘密森林》、《傲慢與偏見》及《魔女的法庭》等，《延》劇不同之處是完全捨棄男女感情線，把劇情完全集中在兩名逆權大叔身上。

權相佑與裴承佑是韓國公認的實力派演員，兩人以輕鬆、生動及搞笑的方法演繹沉重的故事，他們有時互相幫助，偶爾互相指摘，帶來笑點。

劇中朴泰勇與朴三修同樣來自「野雞」大學，前者僅讀了一個學期就停學，後者雖畢業，但一直被看扁，這個同窗關係營造出二人的革命情感。裴承佑雖稱不上型男，但之前在《新紮散仔》及《騙中騙》等的扮相總算端正，今次的記者角色，卻化身頭髮稀疏的不修邊幅中佬，犧牲甚大。