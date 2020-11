胡定欣祝賀姚子羚身體健康,事業步步高陞,keep住靚靚和開心幸福外,還希望她早日遇到愛她疼惜她的終身伴侶。李施嬅亦說:「 一定要事業愛情雙豐!同身體健康!Go go go!I know we are so sweet,好難唔愛我哋。」

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com