林子博不自覺突然發呆 女兒提議搬家

多年前曾效力亞視的林子博在2002年離巢，相隔18年再亮相舊公司，感覺有點陌生。他分享感受表示：「我1994年入ATV到2002年離開，大約9年，都是做主持居多。過去幾年自參加電視台歌唱比賽後，感恩可接觸唱歌，但不要忽略我是演員。回來ATV經過製作部，見到以前我演過的劇集《快活谷》海報，當年跟姜大衛、肥媽、劉錫明一齊演戲。」

聖誕帶子女Staycation

子博唱4首歌，包括《忘記你我做不到》、《傷信》，又與麥貝夷合唱英文歌《In Love With You》。剛經歷喪妻之痛的他希望借工作分散注意力，有信心唱歌時可控制情緒：「不擔心唱歌會勾起太多回憶，今（前）晚沒有一首歌是刻意為太太而唱，總之只有《深愛著你》我不能完整唱到外，其他歌都可以。

子博形容子女的情緒回復正常，反而他間中突然發呆而不自知，女兒有提出應否搬家，但目前未有決定。下月聖誕期間會帶子女到主題樂園酒店Staycation，希望逗小朋友開心。

何雙妍自費學演戲

何雙妍當選亞軍後工作似乎比冠軍蔡小蝶更多；她表示日前參與電影試鏡，自覺狀態不好，希望第二輪面試爭取表現。她有找朋友跟劇本排戲，亦一直有自費上堂學戲。轉做獨立歌手的梁雪瑤透露下月派新歌，正努力練唱。由於是網上騷，沒有現場觀眾，相對唱Live壓力減少。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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