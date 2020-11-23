演唱會延期一年 每場限人6000 加強防疫 張敬軒：紅館我返嚟喇

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

軒仔頭場個唱吸引老闆楊受成夫婦、蔡卓妍、關智斌、霍啟剛與太太郭晶晶、泳兒、周家怡、吳浩康等捧場。據知鍾欣潼亦有到場，不過翌日開早所以先行離開。為確保防疫措施做足，軒仔親自化身紅館工作人員，穿帶位職員紅色制服，戴口罩拍防疫措施安全指引片段，生鬼演出博得觀眾歡笑。晚上8點半開騷，軒仔身穿鑲滿珠珠，背後有雲石紋的黑色長皮褸登場， 氣勢十足，台上除負責吹奏的中樂手外，其他樂隊人員均戴上口罩。

不設握手位 場刊欠奉

他以一曲《酷愛》打頭陣，全場報以歡呼聲，他高呼：「紅館我返嚟喇！大家都返嚟喇！多謝大家，大家好嗎？」軒仔笑指相比以前，由台下升上來看到這個入座率一定不開心，但今時今日環境仍見到這入座率，非常感激每名入場觀眾。他笑說：「配合紅館疫情期間的座位限制，很少可坐得咁疏和輕鬆，旁邊還可以放手袋。總之你們肯來我就肯唱，幾多場都肯唱。」

軒仔以「得來不易」形容是次演唱會，自言向來對製作和演出很有要求，希望在有限條件將創意發揮到最大。他事先聲明，演唱會無握手位，笑言之前有想過到網上「淘」隻矽膠假手放在大家櫈底，但原來不行，連場刊也欠奉，希望大家多多包涵，專注留意音樂。

用掌聲報答清潔工

軒仔續說除演出重要外，各位觀眾的健康也很重要，特別叫大家用掌聲答謝紅館清潔人員，因他們每日花6至8小時逐張櫈去抹消毒藥水，觀眾即報以掌聲和尖叫聲。他又笑言揀歌時，看到有人留言說不想再聽《櫻花樹下》，聽到厭，「放心！今晚一定會唱，唱吓啦，首本名曲沒多少」。說話期間舞台不斷轉動，軒仔笑言轉到頭暈。

疫情下開騷，紅館工作人員嚴陣以待，戴齊面罩口罩，並不斷提示入場觀眾要保持社交距離。每名觀眾必須佩戴口罩，進場前先接受體溫檢測，但並非逐一量度體溫，亦無強制性每位入場人士使用酒精搓手液。場內根據娛樂場所規定，4面台入場人數限6000，亦暫停使用某些座位，讓歌迷保持社交距離，場內亦禁止飲食。

吳浩康提早晚上7時25分到場，因怕臨近開場多人。對於第四波疫情來勢洶洶，他說擔心一定有，會戴合格口罩，這晚特意來支持軒仔。對於有歌迷到英皇網頁建議取消演唱會？他說很難取捨，籌備要時間，還要面對特殊狀態，想像到軒仔很大壓力，替對方緊張。

受訪觀衆曾擔心再取消

開騷前訪問來看騷的歌迷，李小姐、張小姐和歐小姐結伴前來，3人購買去年門票，齊聲表示期待一年，不覺得換飛很煩，有得看就OK。談到疫情，李小姐表示有少少擔心，會全程戴口罩，不食不飲，亦贊成取消握手環節。有網民建議取消演唱會？李小姐認為視乎疫情，如果太嚴重，取消都無可避免。另一名麥小姐喜歡軒仔近8年，同樣買了去年門票，曾擔心演唱會再取消，但見工作人員做足防疫措施，相信安全；她共看4場，位置比之前的有優點也有不好之處。

軒仔歌迷會於紅磡火車站租舖位賣紀念品，當中有T-Shirt、衛衣、帆布袋、海報、明信片等售賣；亦做足防疫措施，會根據政府防疫規例，店內實施人流管制。

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