【開箱】《聖誕鈴鈴鈴：奇蹟旅程》 只要你相信 凡事皆可能

導演擅拍聖誕電影

繼《潦倒鬧聖誕》及《Almost Christmas》後，身兼導演和編劇的大衛泰拔（David E. Talbert）再拍聖誕主題電影《聖誕鈴鈴鈴：奇蹟旅程》，更以歌舞片形式製作，感覺加倍熱鬧。故事由一名老婆婆坐在火爐旁邊，為孫兒講故事開始：在小鎮柯布頓內，金像影帝科力士韋德加（Forest Whitaker）扮演天才發明家兼玩具工匠傑洛尼可斯金哥登場，由於他的創作天馬行空，總令小孩愛不釋手。

直至某日，金哥精心傑作「鬥牛勇士」機械人唐璜狄亞哥，以及所有玩具設計圖，竟被他最信任的徒弟、《生命中的燦爛時光》男星基謹米高奇（Keegan-Michael Key）飾演葛斯塔森據為己有，並且自立門戶，從此變成全球最賺錢的商人，更蟬聯廿多屆「年度最佳玩具設計師」。

面對徒弟出賣，加上愛妻喬安病逝，女兒潔西卡搬走，金哥從此變得鬱鬱寡歡，甚至自暴自棄，不再設計玩具，工場淪為當舖，導致負債纍纍。直至童星麥德倫米斯（Madalen Mills）扮演他的孫女小旅，巧妙地進入他的生命，令金哥重新認識親情可貴。

大團圓結局溫馨動人

葛斯塔森抄襲金哥設計，終有技窮一日，所以當他得悉小旅意外發現封塵多年的超級機械人「巴迪3000」，擁有令人飛天的異能，當然想據為己有。小旅識穿奸計，於是跟自認金哥新徒弟的小男生一起潛入敵陣，誓要搶回機械人，成為全片最刺激緊張一幕動作戲。

金哥得悉事件，親自營救小旅，爺孫感情邁進一大步，潔西卡此時出現，父女冰釋前嫌，更加攜手合作，令到「巴迪3000」重生，甚至連背叛他的葛斯塔森亦一併原諒，可謂大團圓結局。

誠如片中配角強斯頓夫人說：「我知道失去的感覺，但是魔法不僅存在於你失去的東西，也存在於你擁有的事物。」一語道破人生無常，與其沉溺過去，懷緬失落，不如珍惜所有，才可邁向將來。

John Legend創作插曲

電影結局首尾呼應，原來講故事的老婆婆正是晚年的小旅，她帶著巴迪3000和乖孫飛向爺爺金哥的秘密工廠，藉此帶出本片主旨：「只要你相信，凡事皆可能。」

《聖誕鈴鈴鈴：奇蹟旅程》歌舞場面盛大又可觀，作曲人功不可沒，格林美得獎歌手John Legend擔任本片製作人之餘，更親自為電影作曲，並請來Usher及Kiana Lede合唱插曲《This Song》，導演大衛泰拔對此讚不絕口：「音樂是世界共通語言，它帶領我們穿越國界圍牆，期望《This Song》能夠成為往後聖誕節的經典歌曲。」