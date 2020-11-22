《黑豹2》明年7月開鏡主角成謎 《蜘蛛俠》電玩暗藏彩蛋 向卓威博士文致敬

據美國綜藝網站The Hollywood Reporter報道，《黑豹2》原定明年3月開拍，隨着卓威博士文病逝，電影將延至明年7月在亞特蘭大開鏡，展開為期6個月的拍攝工作。除了黑人導演賴恩古拉（Ryan Coogler）繼續操刀外，上集扮演黑豹妹妹的萊蒂茨亞韋特（Letitia Wright）、女友雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o），以及王后安芝娜貝茜（Angela Bassett）等亦會原班人馬演出。

傳「女黑豹」統領瓦干達

另一方面，有傳Netflix劇集《毒梟：墨西哥》男星Tenoch Huerta將會加盟《黑豹2》，接替米高佐敦（Michael B. Jordan）扮演最新奸角。至於粉絲最關心的黑豹繼任人，隨着電影公司早前證實，絕對不會利用電腦特技「複製」卓威博士文演出後，新片改由萊蒂茨亞韋特接任「女黑豹」，代兄統領瓦干達的呼聲便高唱入雲了。

提起卓威博士文，最近透過PlayStation 4和PlayStation 5平台發布的最新電子遊戲《Spider-Man: Miles Morales》，有玩家發現蜘蛛俠穿梭於紐約市內，赫然出現一條虛構的「博士文街」，明顯是向已故《黑豹》男星致敬。該遊戲的製作總監Eric Monacelli透過社交媒體證實：「這是遊戲內的彩蛋，我還擔心沒人發現。」

湯賀蘭新片預告曝光

至於曾跟卓威博士文合演《復仇者聯盟4：終局之戰》的「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland），他跟《星球大戰：原力覺醒》女主角黛絲烈尼（Daisy Ridley）合演科幻新片《Chaos Walking》，前日公開首條預告片，電影改編自暢銷小說《The Knife of Never Letting Go》，故事講述人類未來居住在「新世界」，這裏沒有私隱，每個人的心聲都會如噪音般充斥四周，令人不勝其擾。直至某日，湯賀蘭發現一個沒有噪音的角落，以及一名來自地球的神秘女子黛絲烈尼，二人為了尋找真相，決定踏上冒險之旅。

此片原定由《阿甘正傳》導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）執導，後來換上《異空戰士》導演德格里文（Doug Liman）操刀，不單開拍日期一拖再拖，就連上映日期亦一改再改，如今宣布明年1月開畫，但在疫情之下，恐怕隨時有變。