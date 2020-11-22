重提髮型屋打架事件 關智斌討厭張致恒污糟

被名利冲昏頭腦

關智斌重提當年與Steven出席活動前在髮型屋打架事件，那時助手立即致電Mani，而Mani當時的反應是問兩人有沒有打面，事後叮囑他們打還打，別打面。關智斌說︰「或許當年名利來得太易，我也被冲昏頭腦，何况Steven比我年輕幾歲，更不懂處理。」

BOYZ去年9月原本重組舉行紅館演唱會，但因Steven爆出桃色事件又「失蹤」，最後關智斌獨自舉行。時隔一年，關智斌坦言當時很心痛，有嬲過Steven，但早已消氣。他說︰「我現在真的沒嬲，只介意我和他關係那麼密切，也不跟我說，應一起商量如何面對。（他可有向你道歉？）這個我不想談，我只會說我們仍有聯絡，我們仍是朋友。」

娛樂組