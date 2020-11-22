重提髮型屋打架事件 關智斌討厭張致恒污糟

【明報專訊】將於年底40歲的關智斌於23歲時跟張致恒（Steven）合組BOYZ出道，當時大受歡迎橫掃新人獎，3年內廣告收入驚人，他曾天真地以為從此一世無憂，沒想過花無百日紅。BOYZ於2005年拆伙，他與Steven是看報章才知道。關智斌近日接受商台《1圈圈 星光背後》節目主持梁泰來訪問，談到那時拆伙原因，是經理人霍汶希（Mani）說Steven太曳！他稱最初是和Steven一齊住，對方最大問題是污糟，兩個後生仔合作會火爆吵架，更試過大打出手。
被名利冲昏頭腦
關智斌重提當年與Steven出席活動前在髮型屋打架事件，那時助手立即致電Mani，而Mani當時的反應是問兩人有沒有打面，事後叮囑他們打還打，別打面。關智斌說︰「或許當年名利來得太易，我也被冲昏頭腦，何况Steven比我年輕幾歲，更不懂處理。」
BOYZ去年9月原本重組舉行紅館演唱會，但因Steven爆出桃色事件又「失蹤」，最後關智斌獨自舉行。時隔一年，關智斌坦言當時很心痛，有嬲過Steven，但早已消氣。他說︰「我現在真的沒嬲，只介意我和他關係那麼密切，也不跟我說，應一起商量如何面對。（他可有向你道歉？）這個我不想談，我只會說我們仍有聯絡，我們仍是朋友。」
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