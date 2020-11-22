《暖男爸爸》結局 鄭中基再施喊功 監製否認留伏線：不一定開續集

讚余香凝愈演愈好

問戚家基阿榮與芷明的發展？他解畫道：「其實佢哋都講明白，彼此對目前嘅生活現狀好滿意，阿榮剛放低鯨魚，唔會咁快開始另一段感情。」提到余香凝客串但佔戲重？他稱鯨魚的角色很重要，余香凝的氣質是不作第二人選，拍攝時她做足功課又投入，愈演愈好，所以邊拍邊加戲，感恩邀得她演鯨魚。

戚家基籌備新劇本外，跟鄭中基有新搞作。《暖》劇中Konbini Mart便利店是主要場景，他們會出錢重建便利店開pop up store，在聖誕節前讓觀眾打卡、買紀念品。他跟鄭中基認為香港今年聖誕節需要Konbini Mart為大家打氣。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com