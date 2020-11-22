梁思浩驚爆有男藝人生吞貓眼 苑瓊丹︰同佢開工好驚變盲

梁思浩稱有次看《K-100》訪問一名男藝人，記者稱對方拍戲好醒神，該男藝人回應說長期保持自己的眼神，所以要補，但不方便多講，他每次返內地拍戲都會叫劇務「咁樣咁樣」。梁思浩稱當時男藝人沒有清楚說明是什麼，他為此找相識多年的劇務了解；要不是劇務告訴他，實在難以相信這個世界會有人這樣做。李日朗聞言問是否買狗肉？苑仔插口說：「我知你話邊個，佢有工具嘅，買支竹然後削尖。 」梁思浩稱該藝人每次叫劇務在附近買貓仔、中貓，但不要老貓，「佢有時搵竹，有時搵咖啡匙羹，買咗隻貓返嚟，揑住個頭挖隻貓眼出嚟即食，成對眼食。我問過劇務，他表示真係睇住佢咁做」。

思浩︰見到虐畜應報警

原來苑仔也早知該藝人的變態行為，是對方親口向她說，以竹筒「隊」貓眼然後食，她說：「我哋同佢開工，大家話唔好瞓覺，一瞓醒就盲咗，好驚呀。」梁思浩稱每次見該藝人不單藐他，更內心詛咒他老來會折墮。他們沒有透露虐貓藝人名字，只說對方外表忠厚，沒有人會估到的。

昨日記者聯絡梁思浩，他拒透露生吞貓眼的藝人身分，「我只係想講件事，希望啲人唔好再虐待動物，件事係好多年前！對事不對人，希望有人見到虐待動物時應第一時間報警」。他又稱該藝人已好大年紀，但仲未死，「我相信新一代嘅人，係唔會做呢啲殺貓殺狗嘅行為」。據了解該藝人曾效力麗的、亞視與無綫。

歐錦棠︰每次碰面當佢透明

歐錦棠是愛貓人，家中幾隻貓咪也是領養的，問他是否知道圈中有男藝人生吞貓眼事件？歐錦棠稱不清楚節目主持所指是誰，但他也聽聞類似的故事，早在亞視年代、一個所謂前輩的惡行。歐錦棠說：「自從聽到這件事後，每次遇見該男藝人也當佢透明。根本唔當佢係人！鄙視佢！無人性！」

娛樂組

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