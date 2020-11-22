港片《幻愛》《夜更》揚威金馬獎 81歲陳淑芳包辦影后女配角創紀錄

《消失的情人節》奪5獎大贏家

導演陳玉勳憑《消失的情人節》成大贏家，包辦「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳原著劇本」、「最佳視覺效果」和「最佳剪接」5項獎項。分別憑《幻愛》和《狂舞派3》入圍角逐「最佳新演員」的劉俊謙和霍嘉豪齊齊落敗，輸了給《無聲》的陳妍霏。台灣導演侯孝賢則獲頒終身成就獎。

侯孝賢獲終身成就獎全場鼓掌

侯孝賢上台領獎時全場站立鼓掌，他說︰「真的很開心，我都快80歲了，沒有台前幕後的工作人員和演員的幫助，我是拍不成任何東西。」台下再度響起掌聲。

電影《十年》導演之一的郭臻憑《夜更》奪「最佳劇情短片」，郭臻沒出席，由製片莊淑芳上台代領，她表示感謝金馬獎，稱如香港電影金像獎有這個獎項，她一定支持。然後用廣東話說這部電影屬於香港人，作為電影人，只可以做一件很小的事，是本分，每一件微小的事或許不容易，雖然無法預計，但相信小事亦能發揮大作用。《夜更》是郭臻繼《十年》單元《浮瓜》後第二部涉政治題材作品，內容講述一名的士司機在一晚之間遇到的人與事，電影在去年反修例風波期間拍攝。

曾俊榮與周冠威憑《幻愛》打敗黃修平的《狂舞派3》奪「最佳改編劇本」，周冠威沒出席，由曾俊榮獨自上台領獎，他說︰「好緊張，我第一次出席金馬獎。多謝香港電影發展基金在艱難的時期仍肯投資。昨晚我到了戲院，有一個從香港來台灣讀書的年輕人，他已經看了電影4次。他身上帶了一個牌子，上面寫了8個字，這8個字提醒了我，這段時間不少香港年輕人跟他一樣，心裏有很多傷痛。《幻愛》在這時候好像成了他們的安慰和陪伴他們度過黑暗的一個朋友。雖然我們在這刻沒辦法改變現實，但我們還是可以保留心中幻想的那份愛跟真。」

周冠威感激太太支持

留港沒出席頒獎禮的周冠威透過電影公司發表得獎感言，他說︰「感謝家人的支持，特別是太太的忍耐，為了這套電影，兩年前我開始借錢為生，你也義無反顧支持我追求電影，如果我有所謂的成功，都是因你的堅毅，謝謝你無條件的愛。最後我要感謝借錢給我生活的人，抱歉，我仍然未能還錢，金馬獎是無獎金的。在港生活艱難不止我一個，相比起香港的抗爭者，我實在微不足道。」

白靈性感晚裝超誇張

因去年金馬獎捲入政治風波，內地暫停影片和人員參加，不少港產片亦跟隨，在沒有中、港演員出席撐場下星光黯淡，令紅地氈失色不少。憑《墮胎師》角逐金馬影后的白靈以一襲火紅色超誇張性感晚裝現身，金色拖尾印有「愛LOVE和平」，全場嘩然。白靈說︰「很榮幸出席金馬獎頒獎典禮，為了尊重場合，這襲晚裝是我親自設計縫製的。」

徐若瑄Deep V火併郭書瑤

徐若瑄演出的電影《孤味》獲6項提名，她與謝盈萱、陳淑芳、孫可芳一起行紅地氈。徐若瑄身穿桃紅色Deep V開高衩長裙，非常性感。憑《腿》角逐影后的桂綸美穿白色長裙，雖然不性感，但清麗脫俗。頒獎嘉賓郭書瑤亦性感亮相，穿上粉紅色Low Cut晚裝，曬香肩美腿，胸部至腰位置分割開更添性感，她說︰「在服裝上有一點視覺的小巧思，想讓一半的人看起來優雅、一半的人看起來有視覺效果。」李心潔壓軸現身 ，她以《富都青年》、《分貝人生》的監製身分出席，表示當監製比演員辛苦，希望未來可以像張艾嘉一樣，除了演員、監製，也有機會圓夢當導演。

第3度擔任金馬執委主席的導演李安感謝電影人克服疫情困難，一同來分享經驗，很驕傲自己能擔任主席跟大家一起參與影壇盛事，希望今年金馬獎典禮成功。行紅地氈的還有陳柏霖、 日本導演是枝裕和。

記者︰柯美

（第57屆金馬獎頒獎典禮）