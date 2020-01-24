影評人選擇超級大獎 《戀愛假期無限LOOP》5提名領先 《花木蘭》劉亦菲爭動作片影后

影評人選擇超級大獎分電影及劇集兩部分。電影方面，分科幻、恐怖、動作、動畫及超級英雄等5個類型，當中又以輪迴時空為背景的愛情科幻喜劇《戀愛假期無限LOOP》成績最好，獲最佳科幻片、男女主角等5項提名領先。

《天能》迎戰《花木蘭》

至於在美國放棄戲院上映，改在影視串流平台Disney+上架的《花木蘭》，則入圍最佳動作片，並跟《重案夢幻再重組》、《誓血五人組》、《驚天營救》、《雷霆戰艦：獵犬號》、《獵逃生死戰》及《天能》等爭獎。劉亦菲憑《花木蘭》入圍角逐動作片影后，對手包括《獵逃生死戰》希拉莉絲韻（Hilary Swank）和碧蒂芝平（Betty Gilpin）、《The Rhythm Section》「死侍嫂」碧琪麗芙莉（Blake Lively），《隱俠：地下正義》伊莉莎史萊辛加（Iliza Shlesinger）。《天能》男主角尊大衛華盛頓（John David Washington）則角逐動作片影帝，對手強勁，包括《雷霆戰艦：獵犬號》湯漢斯（Tom Hanks）、《驚天營救》基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）及《重案夢幻再重組》韋史密夫（Will Smith）等。

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》獲提名最佳超級英雄電影，並迎戰《超音鼠大電影》、《超人明日之子》及《不死軍團》等。《猛》片瑪歌羅比（Margot Robbie）亦獲超級英雄片最佳女演員提名，跟同片的朱妮絲慕莉貝（Jurnee Smollett-Bell），以及《不死軍團》的查莉絲花朗（Charlize Theron）和琪琪蓮恩（KiKi Layne）爭獎。恐怖片方面，《屠·姐上錯身》迎戰《隱形客》、《奪命監》等。至於最佳動畫，則是《1/2的魔法》、《飛奔去月球》、《靈魂奇遇記》及《威樂比這一家》等電影之爭。

劇集方面，跟電影一樣分5個類型，其中《戀偽鎮驚逃》（Lovecraft Country）成績最好，獲最佳恐怖劇集等6項提名；《黑袍糾察隊》則在超級英雄劇集稱霸，共角逐5個獎項。值得一提的是，Netflix合共獲35項提名，領先其他電影公司、有線頻道及影視串流平台。網上頒獎禮將於明年1月10日舉行，屆時會公布賽果。