「人妻女神」無悔早婚 梁芷珮超愛老公：生10個都得

現年38歲的梁芷珮曾短暫於有線娛樂新聞台擔任主播，以此作跳板轉型成為旅遊節目達人，她主持無綫《潮什麼》系列大受歡迎，雖已是3子女之母，仍被網民封為「人妻女神」。梁芷珮選擇在20歲結婚生仔，未必獲得所有人認同，不過結婚18年，縱使全力為事業拼搏，她與老公Kenneth依然恩愛如昔，相比千揀萬揀、結婚不到數年便離婚收場的例子，確實來得幸福。

梁芷珮（Christy）14歲時隨父母移民美國，取得綠卡後回港繼續學業，17歲讀完中學便選擇當平面模特兒，做過演員拍攝港台劇集，隨後先後3次加盟有線電視，原因是為了生小朋友，她說：「每次離開有線都是因為要生小朋友。我本身怕悶，想到世界各地遊覽，所以從沒想過放棄事業。」

難忘言承旭送抱

雖然跑娛樂新聞的日子短暫，她仍覺得十分難忘，最深刻是追訪肥姐沈殿霞，當場被對方鬧，她說：「當時真的好驚，不過並沒有不開心，因明白當時肥姐身體不適，經常被人跟出跟入好煩；但記者工作是要交功課，所以覺得件事好矛盾。」初出茅廬，訪問藝人亦欠技巧和經驗，她笑道：「有次訪問楊千嬅，當時同事莫家淦幫我諗定3條問題，但我問完這些問題就即刻走，還問莫家淦做得好不好？事後覺得自己不太適合做這份工，叫我在錄影廠背稿無問題，訪問大明星就真的有點驚。」她表示很喜歡周杰倫，奈何無機會訪問對方，反而有幸訪問當時紅透半邊天的台灣人氣組合F4，她興奮說：「言承旭還向我送抱，真的嚇呆了！他的眼神殺死人，一度極愛他！他有型又吸引，現在回想都打冷震，之後就只鍾意老公一個了。」

兩公婆並肩作戰

誕下細女後休息一年，仍覺得喜歡幕前工作，便聯同老公Kenneth及兩名外國朋友拍片，參加無綫舉辦「打開創意天空」比賽，幸運地得到「最具創意獎」，便跟無綫簽約。首個主持工作便是她的參賽作品《胃食遊戲》，隨後多數主持飲食節目，直至有次在機緣巧合下赴日本拍攝，便開始接觸旅遊節目，並一直以老公為幕後班底並肩作戰，她說：「老公放棄全職教高爾夫球，報讀攝影師課程，不斷偷師及進修，到2015年，我首次參與構思的旅遊節目《美國潮什麼》開拍，當時老公已學有所成，便請了在美國做攝影師的姨丈拍一半，另一半就交由老公拍攝；回來也不敢告知監製，直至監製收貨，之後我主持的旅遊節目全交由老公拍攝。」在節目中經常大騷身材？她解釋道：「衣著只是因應當地天氣，我也很努力保持身形，因早生小朋友，不想太快變肥師奶。」

心繫旅遊節目

2018年獲無綫安排客串演出電視劇，翌年於劇集《她她她的少女時代》飾演曹永廉的情婦，還要穿上性感戲服大展誘人身材，她說：「當時收到通告開心到癲，沒問什麼劇和角色便接下，之後才知道演一個不是乞人憎的小三角色，都OK啦！已覺得較很多人幸運，首次正式拍劇已是有名字的角色，好感恩，絕不介意性感演出，我還主動提議加吻戲。無所謂，拍戲而已。」雖然喜歡拍劇，但她依然心繫旅遊節目，「最喜歡仍然是拍旅遊節目，可以周圍去又可同老公一齊，我們出埠工作就好似度蜜月，好開心，拍劇就不可以跟老公一齊了，除非畀個男主角佢做！順其自然啦，只要有工作機會，我都會試。」

婚後日日黐到實

梁芷珮總將老公Kenneth掛在嘴邊，恩愛得羨煞旁人，她說：「絕對不後悔早婚，給我揀10次都會咁做。」全因她自小已嚮往有自己的家庭，願望是盡早結婚生仔。當年經朋友介紹，遇上出生於高爾夫球世家的老公，難得對方又肯這麼年輕放棄學業組織家庭，她說：「老公真的非常好，當年一個20歲男仔，肯放棄升學而陪個傻人結婚生仔，屋企又不是特別有錢，什麼都是自己捱回來。」她表示婚後至今日日都黐住老公，每日差不多無時無刻都在一起，故同時杜絕了狂蜂浪蝶。年屆38歲的她說：「仍可以繼續生，但最緊要搵多些錢，都是經濟問題，如果我好有錢，生10個都得。」

髮型：Kobe Lau @ Kimrobinson

場地：唐人館（置地廣場）

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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