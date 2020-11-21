陸浩明失落38萬大獎遭麥美恩「兜巴星」 馬國明湯洛雯十指緊扣後台放閃

記者：鍾一虹、陳釗

攝影：鍾偉茵、孫華中、劉永銳

200藝員台上沒戴口罩 網民議論

前晚無綫舉行台慶騷，藝員上台無戴口罩引起網民議論，有擔心一旦有人中招會爆發感染群組。有3名子女的視帝陳豪最謹慎，未正式影大合照時都戴口罩。至於最後安排行政人員影相時，只有節目及製作副總經理杜之克戴口罩，前排高層都一度轉身望他，杜之克則做出OK手勢示意繼續戴住影。

馬國明與湯洛雯自今年6月公開戀情，近期更傳隨時閃婚。前晚他們一同公開亮相，但開場時馬國明被安排與過氣緋聞女友唐詩詠蹺手亮相，令很多粉絲「投訴」。不過在完場後，馬國明與湯洛雯終於走在一起，旁若無人甜蜜傾偈，還被拍到手拖手返後台及對鏡頭微笑，十分有默契，成為全場最閃情侶。

陳曉華贏大獎 劉佩玥興奮跌倒

台慶終極大獎是千足黃金及存款總值38萬港元，陳曉華玩推車仔遊戲時贏黎耀祥及陸浩明獲獎，當時站在梯級的好姊妹劉佩玥竟然興奮到跌倒。陳曉華完騷後表示：「自己向來無抽獎運，今次是人生第一次抽到巨獎，感覺和攞港姐冠軍不同，因為今次是全靠運氣，會好好珍惜這38萬元，不想太快就花掉，想保持住全年都好運。（如何利用獎金？）會請食飯，因為劉佩玥、林盛斌及謝東閔聲稱在背後落力為我打氣。（會獎勵自己？）會添置一些健身器材。」會否額外買禮物送給好友劉佩玥？她笑言看對方有什麼要求，會買一份聖誕禮物給對方。她提到得獎後收到幾百個短訊，可以媲美當選港姐時收到的恭賀短訊。

劉佩玥稱當時替好友開心，忘記自己站在梯級上，開心到跳起，結果踏錯腳，幸好被其他人捉實。腳沒有事，但有點嚇親。她笑言要陳曉華請食飯，還要賠醫藥費，給她一個騷錢也可以。

陸浩明（6號）爭大獎時發生小插曲，司儀之一麥美恩表現肉緊，不停大嗌：「結婚！結婚！」當6號失落大獎時，麥美恩鬧着玩「兜巴星」，但錯手打到對方跌眼鏡，令6號尷尬又狼狽。6號之後在社交平台笑稱副眼鏡夠硬淨，又問麥美恩點解咁肉緊。麥美恩發帖文道歉說「對唔住」，說真的好想6號結婚。

陳貝兒老貓燒鬚露胸墊

陳貝兒穿著低胸長裙不慎露出胸墊，但全場未有人提醒她，被指老貓燒鬚。她事後回覆傳媒笑稱證明不是真空，有做足安全措施。她認為可能自己興奮及動作大少少，下次會注意。

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