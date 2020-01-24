《神奇女俠1984》下月17日港先開畫 疫市變招 美國戲院HBO Max聖誕同步放映

華納電影公司發行的重頭戲《天能》，毋懼疫市8月開畫，美國票房僅收5630萬美元（約4.4億港元），成績差強人意。影響所及，早前有傳《神奇女俠1984》考慮放棄在戲院上映，改向迪士尼出品《花木蘭》取經，直接在影視串流平台收費播放，或可在疫境之下，殺出一條血路。

內地映期未定

昨日華納正式宣布，由柏蒂鎮堅斯（Patty Jenkins）執導、姬兒加杜（Gal Gadot）主演《神奇女俠1984》，將於美國戲院及HBO Max頻道同步放映，「兩頭馬車」策略能否成功？暫時仍是未知之數，但華納高層Jason Kilar卻充滿信心：「2017年《神奇女俠》美國開畫首日錄得400萬入場人次，《神奇女俠1984》的觀影人數會否接近？我非常期待。」

再次扮演「神奇女俠」的姬兒加杜昨日亦透過社交媒體表示：「作出這個決定並非易事，我們從沒想過這部電影要等這麼長時間才能上映，疫情確實撼動了世界。」

《神奇女俠1984》原定今年6月5日開畫，但受疫情影響，美國戲院關門，被迫推遲到8月14日，後再度改期至10月2日。華納昨日宣布，此片定於12月25日聖誕檔期在美國戲院及HBO Max同步放映，至於未能提供HBO Max服務的地區，包括香港和台灣提早至12月17日開畫，日本稍遲一天，內地則暫時未有映期。

今集以1980年代美蘇冷戰時期為背景，神奇女俠面對兩大奸角夾擊，包括《發夢王大歷險》女星姬絲汀域（Kristen Wiig）扮演「豹女」（Cheetah），以及《權力遊戲》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）飾演富商Maxwell Lord，因此裝備亦得升級，首次出動黃金戰甲及隱形戰機，令粉絲相當期待。

《正義聯盟》多新片段

提起姬兒加杜，她有份演出另一DC超級英雄片《正義聯盟》（Justice League）的導演剪輯版，明年同樣安排在HBO Max播放，導演薩克薛達（Zack Snyder）昨日證實，長達4小時（分4集播出）的新版《正義聯盟》，將會包括兩個半小時從未曝光片段，觀眾大可視作新片看待。