無綫曬冷賀台慶 李佳芯樽領露玉背 張曦雯撐馮盈盈：不用男人送包包

攝影：鍾偉茵、孫華中、劉永銳

無綫台慶騷先安排小生花旦出場，馬國明與湯洛雯這對情侶檔被拆開，分別被安排與唐詩詠、胡鴻鈞一齊行。汪明荃與鄭裕玲表示香港人好叻，面對任何逆境都識得自強。應屆港姐冠軍謝嘉怡繼在港姐決賽唱《上海灘》後，再以半鹹半淡廣東話獻唱《萬水千山縱橫》，帶給大家歡樂。李佳芯穿白色連身裙看似密實，原來是大露背。她笑說：「向來不是行性感路線，樽領很適合我，做回自己最舒服。」她昨晚負責玩遊戲，自嘲無抽獎運，沒有期望。

張曦雯毛毛裝騷長腿

張曦雯以透視晚裝大騷長腿，服裝有不少綠色毛毛，被取笑穿「露毛裝」。她說一年一度盛事，要有些睇頭。提到她曾跟「殼王」陳國強傳緋聞，近日馮盈盈被傳踢走她成為陳國強「新寵」，她說未見到馮盈盈，亦未有因此聯絡，覺得馮盈盈是個好努力工作的女仔，搵到錢不出奇，包包不一定要男人送。提到馮盈盈說手袋是爸爸送？她說幾好，她掙到錢就反而要送給爸爸。

馮盈盈爆家人不開心

馮盈盈穿桃紅色配黑色低胸裝，較以往密實。她笑言可以給大家新鮮感，今年希望予人氣質及優雅感覺，之前花兩星期操出22吋腰，加上拍劇多捱通宵及喊戲，情緒波動有助減肥。對於傳是陳國強新寵，她沒有為此不開心，「向好方面想，原來自己有新聞及宣傳價值，希望將來在工作及宣傳劇集方面吸引更多人留意」。她稱新聞令家人不開心，已超越她的底線，覺得家人不算大富大貴，幾萬元租屋，小康之家住在一起，爸爸花錢買手袋給女兒負擔得到，為何被寫到要靠別人？家人是圈外人不明白，要花時間輔導。馮盈盈表示很多同事關心，還開玩笑稱要看她的包包，她也不介意給大家看。她說見到張曦雯不會尷尬，對方很友善，是她的女神。傳張曦雯被她踢走？她笑言沒有和對方踢波，怎會踢走？她亦讚張曦雯是很努力工作的女藝人，掙錢能力高。

陳偉琪「解凍」彈豎琴

傳因負面新聞多被無綫雪藏的陳偉琪昨晚演出彈奏豎琴，被問是否離開《愛‧回家之開心速遞》劇組？她說等公司安排。至於是否獲「解凍」？她同樣說等通知，又稱停工半年靠儲蓄生活，但已差不多花光。黃智雯罕有穿低胸裝亮相，說事前未有給男友過目，其實不算很性感，一年一次可以接受。傳跟馮盈盈反目的江嘉敏，亦穿得性感。

黎耀祥狂操拍擂台戲

黎耀祥為拍新劇《拳王》積極操弗，以弗爆狀態現身，但他嫌未夠，下月中赤膊拍打擂台戲前要再減4磅。他讚同劇張振朗肌肉好大，手臂令他嘆為觀止。現場人多又不能戴口罩，他認為不擔心太多，大家會提高警覺及小心。陳豪亦盡量戴口罩，說保持個人安全，不能掉以輕心。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com