【開箱】《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》超越電影的社會現象

無論《鬼滅之刃》好看與否，當日揆菅義偉亦借用戲中招式回應議員質詢的時候，便知它已超越電影，變成社會現象。簡單來說，就是「唔睇冇話題」。

延續電視動畫劇情

為了照顧非動漫迷的需要，首先簡單介紹：漫畫《鬼滅之刃》以日本大正時代為背景，講述主角竈門炭治郎一家慘遭「鬼王」鬼舞辻無慘殺盡，妹妹禰豆子倖存卻變成喪屍般的「鬼」，炭治郎為了救活她，於是加入「鬼殺隊」並展開復仇之旅。

2016年於《週刊少年Jump》連載至今，《鬼滅之刃》結集成23冊單行本，已大團圓結局，打破日本漫畫「死唔斷氣」陋習。其後改編成電視動畫，首季共26集，涵蓋第1至5冊內容，並以炭治郎等人結束「蝴蝶屋」訓練後，準備出發到下一個任務地點「無限列車」作結。

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》正好延續電視動畫的劇情，講述炭治郎、我妻善逸，以及嘴平伊之助3名好友兼鬼殺隊新秀，奉命登上無限列車，協助鬼殺隊旗下最強劍士之一、「炎柱」煉獄杏壽郎調查車上40名乘客神秘失蹤事件，並保護餘下200多人的安全。

重視家庭本位

電影以鬼殺隊首領產屋敷耀哉揭開序幕，他如常到墓地參拜，並再三強調自己命不久矣，把消滅鬼的希望，寄託到年輕人身上。鏡頭一轉，炭治郎3人會合杏壽郎後，首先斬殺車上惡鬼，再遇上鬼舞辻無慘旗下高手、「十二鬼月」之一「下弦之壹」魘夢，他擅長把對手困鎖在夢境中，直至死亡為止。

炭治郎在魘夢影響下，重溫母親和弟妹被鬼殺死前的日子，一家過着貧窮但溫暖的幸福生活，令他不忍醒過來，幸得禰豆子透過自殘來喚醒他，更因魘夢侮辱他的家人，令他怒火中燒，終招致惡有惡報的後果。

《鬼滅之刃》重視家庭本位，無論是炭治郎或杏壽郎的夢境，都跟家人有關，強調彼此的牽絆，無論生死榮辱，都不會因此分離，這亦是杏壽郎跟實力更強橫的「上弦之參」猗窩座決一死戰後，「見」到亡母並對他的犧牲精神作出肯定，令他含笑而逝，卻逼喊觀眾的原因。

原來杏壽郎的夢境，正是他向老父報告，自己終於躋身鬼殺隊的「柱」，對方卻不以為然，令他非常失望，幸得母親鼓勵，因此他長大後，亦以扶持後輩為己任，「身為前輩就應該有照顧下一代劍士的責任，以及成為後輩的盾牌」。

壓軸戲感動觀眾

杏壽郎自我犧牲，不單保護了炭治郎等後輩的安全，拯救了200多名列車乘客的生命，更以身作則，解釋「信念」的重要，因此炭治郎才對落荒而逃的猗窩座大聲疾呼：「煉獄先生沒有輸！」這場壓軸好戲，再次令觀眾感動落淚。

全片最後一個鏡頭，漆黑中特寫杏壽郎的斷劍，頗有中國武俠小說經常提及「刀在人在，刀亡人亡」意味，饒有深意。