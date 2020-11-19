自認婚前無想過變住家男 佐治古尼贈14恩人逾億

佐治古尼主演的《永夜漂流》（The Midnight Sky）下月初在美國上映，聖誕前會於影視串流平台Netflix上架；巧合地他最近獲《GQ》雜誌選為年度男士，並罕有接受訪問。談及2014年他迎娶人權律師艾瑪，婚後育有現年3歲的龍鳳胎。佐治古尼表示認識現任太太之前，36年來沒想過組織家庭，更沒想過有孩子，「我以前是那種如果有小孩走近然後開始哭，會爆粗『你跟我開玩笑嗎？』我以前想，永不會結婚及生兒育女，我要工作，又有大班好朋友，過得很好，生命很圓滿」。佐治稱從未試過某人的生命對自己無比重要，「然後再來兩個小人兒，需要你餵飼」。

14個行李箱的現鈔

佐治古尼的生意拍檔兼死黨蘭迪高巴（Rande Gerber），亦即名模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）的丈夫，3年前受訪時表示2013年9月，佐治古尼邀請14名好友到其寓所晚餐，抵達後發現有14個行李箱，每個內藏100萬美元，而且全是20元紙鈔，換句話說，他合共花費1400萬美元（約1.09億港元）；據蘭迪引述佐治稱，是給朋友的禮物，那一年更為他們交了稅。

在《GQ》的訪問中，佐治古尼首次承認蘭迪高巴所言屬實。他表示當時其主演的《引力邊緣》剛上映，電影公司最初估計該片票房不行，所以沒支片酬，而是按收益分紅，豈料電影大賣，他獲得不錯收入。當時他仍未跟艾瑪拍拖，單身寡佬，又想到這些好友年紀不小了，要怎樣報答他們，「超過35年前他們都以不同方式幫過我；破產時，睡過他們的梳化，又借過錢給我。這些年來我需要幫忙，他們都會伸出援手。我們都是很親密的好友。沒有他們，我想自己不會得到這一切；而且就算我被巴士撞斃，他們也會出現在我的遺囑，那為何要等到我撞死呢？」

佐治古尼說，當蘭迪高巴的訪問曝光，曾在賭城拉斯維加斯的酒店遇到一名富豪，「他肯定比我有錢得多，當時他問我為何這樣做，我反問他：『為什麽不呢？笨蛋！』」