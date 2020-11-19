重提與「殼王」陳國強緋聞當笑話 張曦雯力撐馮盈盈掙錢能力高

張曦雯昨日出席商場迎聖誕活動，被問到曾與「殼王」的緋聞，她強調自己的緋聞一直不是事實，明白這個圈會有娛樂新聞，只當笑話睇。她笑說：「不會影響心情，我都out咗啦。呢行女仔掙錢力犀利，買心頭好未必男人送，我在公司只見過陳生（陳國強）一兩次。」

男友被指富豪感壓力

報道指馮盈盈撼贏她得「殼王」寵幸，張曦雯替對方護航：「盈盈努力工作，有能力支持自己，女仔買東西不一定男人送。」她笑言曾將新聞告知男友，男友對被寫成富豪感壓力，並說：「男友話他不是大富豪，可能令大家失望，會努力做個富豪。」

張曦雯談到差不多一年沒有接過商演，連劇集宣傳都在公司，這日終於出戶外，能扮靚、除口罩見大眾好開心，不太擔心感染新冠病毒，因為市民個個戴口罩等如保護她。問到除口罩出活動，有無加酬勞？她稱不敢，因為逆市下已很少工作，可趁機出街購物也滿足，預計聖誕在工作中度過，拍攝劇集《白色強人II》，他說：「男友本來邀請我抽三四日放假，陪他回新加坡探親過聖誕，不過我要開工，鼓勵他去玩，我會買禮物送給他，相信他不會嬲。」

在美有物業收租

現場佈置大富翁裝飾，令張曦雯回想小時跟表兄妹玩同類遊戲，學投資概念，她透露在美已有物業收租，現在掙的錢都交父母打理及供養弟弟讀書，希望父母開心生活，下個目標在香港買樓？她說：「嘩，好大壓力，有點遙遠，要努力鑽研演技，做好工作先。」笑她可以靠男友，她說：「不好，要靠自己，男友不是大富翁，是富在心靈上。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com