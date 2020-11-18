寇鴻萍被控11次逃稅

被告寇鴻萍（59歲）報稱居住港島半山堅尼地道，她被票控11次蓄意逃稅，控罪書上指是有人告發被告犯案。據控罪書，被告涉及3個範疇的逃稅：在2008年至2017年期間，5次在提交課稅年度報稅表時，聲稱父親寇賡發與她連續全年同住，而無付出十足費用；3次在「梁寇鴻萍公司」損失帳上聲稱，辦公室助理支出為每年28.8萬元；及3次在僱主填報的薪酬及退休金報稅表上聲稱，僱員孫永斌及鍾永慧在該些年度內，每年分別獲9.6萬元薪金。

有人告發 上庭後歎鮑魚

寇鴻萍昨早上庭，離開法院後，午飯時往歎鮑魚。她在facebook分享照片，感謝老闆招待午餐，似未受官司影響心情。寇鴻萍現任保險公司高層，她的社交平台不時分享跟下屬的照片，鼓勵「交單」。寇鴻萍早年活躍社交界，近年專注做保險女強人，較為低調。

她經歷兩段婚姻，首任丈夫為「70年代機械大王」唐全的兒子唐基華，二人育有兩名女兒唐貝詩與唐貝欣，離婚收場。2003年再婚下嫁梁廷鏘，2010年他曾涉迷姦女模特兒案，警方經過半年時間調查後，認為證據不足，在請示律政司的意見後決定不提出檢控。寇鴻萍經常在社交網貼出跟老公梁廷鏘合照，大曬恩愛。

【案件編號：ESS18088-18098/20】

記者：何進康