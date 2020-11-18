住豪宅曬20萬名牌袋 被指成陳國強「新寵」 馮盈盈否認：受唔起

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馮盈盈跟鍾文浩拍拖時，在何文田置業築愛巢同居，她更有份出首期；二人去年分手，馮盈盈搬離何文田，在深水埗租住匯璽過獨居生活。今年中她頻出擊周圍睇樓，日前在社交平台分享在新居曬長腿的照片，外界重點落在窗前的無敵海景。

有周刊指馮盈盈新居是將軍澳MALIBU的千呎單位，市值2000多萬，又提到她不時在社交網曬名牌手袋，生活奢華，全因成為「殼王」陳國強「新寵」。馮盈盈就傳聞回應《明報》，她說：「有報道指我是陳生（陳國強）新寵，我實在受唔起。我跟陳生以前是老闆與下屬關係，只有公事交流。當年當選港姐，都是陳生頒獎給我們。」她稱陳國強現在是前老闆，大家沒有私下聯絡。

自爆加簽10年「賣身契」

近年馮盈盈獲無綫力捧，工作不斷，她自爆簽了10年「賣身契」，並說：「一直以來，我在公司有那麼多工作機會，除了幸運，就只可以話我夠聽話，前年樂易玲和我傾合約，我二話不說就加簽了10年長約，我將青春都奉獻給公司，所以公司重用我都好合理。」

父親被搶credit唔開心

她表示最近搬到將軍澳跟家人同住，因為想方便照顧父母，主要是母親身體不好，想多陪伴她。馮盈盈稱所住的屋苑並非周刊所指的地點，澄清只是租住，並非外傳買豪宅。提到她的手袋，她說：「爸爸好惜我同媽咪，不時送我們名牌手袋，我和母親十足兩姊妹，會共用手袋。而我一直努力工作，希望掙到錢可以買更多手袋送給媽咪。今次新聞令爸爸不開心，他說多年以來，送了那麼多手袋給我和媽媽，現在畀人攞晒credit。」

馮盈盈大呻做女藝人好慘，自覺行得正企得正，以工作掙錢買自己想要的東西，不需要避忌。緋聞男友鄭洐峰接受傳媒訪問時，力撐馮盈盈不是拜金女，稱她努力工作，跟家人同住也惹閒言。