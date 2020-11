Harry Styles鹿晗Billie Eilish客串 吉士雲遜執導名牌時裝迷你影集

拍過《夏菲米克的時代》等電影的吉士雲遜,日前與Gucci創作總監Alessandro Michele透過視像會議接受傳媒訪問,前者表示這次合作讓他想起過往拍電影也試過在很短時間內由拍板到完成,「有點緊張及瘋狂,我們只是勇往直前,然後拍好,現在準備放映」。

據報集合敘事影集和時裝,並且由電影導演和著名時裝公司的合作,實屬首次。合共7集的迷你影集取名《Ouverture of Something That Never Ended 》(無邊序曲),故事既獨立又連貫,講述藝術家Silvia Calderoni在羅馬一日之內,以不同方式在古董店、郵局、劇場、咖啡店等邂逅多名戲中角色。英國男歌手Harry Styles、「新人王」Billie Eilish、韓團EXO前內地成員鹿晗和英國女歌手Florence Welch,以及模特兒與不同界別的劇作家、舞蹈家都會客串。香港時間今日凌晨可在品牌的YouTube頻道及微博欣賞,預計每日更新一集,直到本月22日。

據報Gucci創作總監Alessandro Michele邀請吉士雲遜聯合執導影集之前,後者過去9個月都躲起來寫新片劇本,面對疫情,吉士雲遜自言不覺是種負擔,「隔離,根本就像我向來的生活,我通常都是一個人」。為了拍攝此影集,吉士雲遜需搬到羅馬暫住,他自言剛好30年前曾因電影《不羈的天空》到訪當地。吉士雲遜表示片中演員的打扮全由Alessandro負責,服裝結合佈景設計,十分美麗。

今年9月,Gucci沒參與米蘭時裝周,估計這7齣迷你影集將可看到該品牌的新服飾;事實上,像Harry Styles和鹿晗就經常和該品牌合作。