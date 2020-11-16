【開箱】《食人劇場》饑荒會吃掉人性

《食人劇場》故事設定在一個虛構的末世時空，講述核爆之後，滿目瘡痍生靈塗炭，女主角莉歐一家三口，跟絕大部分國民一樣，過着流離失所、三餐不繼的悲慘生活。直至某日，一個不知名劇團突然造訪，宣稱帶來精彩表演之餘，更有豐富美食招待，這對於舞台劇演員出身的莉歐來說，實在是難以抗拒的雙重誘惑。

電影一開場，導演刻意把這個國度渲染成灰藍色，感覺淒冷無助，令人不寒而慄；直到劇團工作人員乘坐紅色座駕出場，令這破落都市蓬蓽生輝，象徵為民眾帶來希望。雖然莉歐的夫婿尤卡普一度質疑，對方食物從何而來？但她仍蠢蠢欲試，並以「我們還有什麼可以損失呢？」成功說服對方，偕着小女兒愛麗絲一起踏上不歸路。

觀眾被捕獵變食物

他們按照門票指示，來到一座破落酒店門前，這夜燈火通明，對比周遭環境，顯得格格不入。工作人員帶領他們來到劇院，先跟其他觀眾一起享用大餐，既然目的已達成一半，戒心亦放下不少。飽餐過後，表演即將開始，導演首先解釋，今次演出不限於舞台上，而是在整幢酒店裏，因此觀眾必須戴上面具，藉以區分演員。

隨着表演開始，觀眾分批而行，按照各人喜好，游走不同房間，演出內容時而暴力時而色情，令人樂而忘返。愛麗絲為了跟隨其中一名女演員的步伐，結果與父母失散，尤卡普夫婦情急之下，走勻全幢酒店，直至發現女兒的染血洋娃娃，莉歐情緒開始失控，甚至出現幻覺，堅稱看見牆上掛着羊頭油畫，竟然向她眨眼。

事實卻是，所謂表演只是掩眼法，世上亦沒有免費午餐，莉歐終於發現導演的真正目的，其實是在酒店內「捕獵」觀眾，然後把他們變成「食物」，以供演員、酒店職員，甚至下一批觀眾享用。

挑戰膽量和道德底線

莉歐為了尋找失蹤女兒，誓要揭穿導演陰謀，但因她已丟掉面具，因此下一場表演的觀眾根本無法分辨她的身分，對於她的危言聳聽，似乎無動於中。都說人急智生，莉歐即場發揮演技，借故引導觀眾到「廚房」，讓他們親自見證「食物」的來源，嚇得眾人慌忙逃生。最終母女能否劫後重逢？惡人又會否有惡報？還是留待觀眾自行解謎；值得一提的是，莉歐離開酒店之後，重回飢寒交迫的現實，忍不住回頭再看，竟似對「食物」猶有留戀，畫面充滿諷刺和荒謬感覺，為全片帶來畫龍點睛之效。

《食人劇場》結構簡單，故事單線發展，描寫主角由「食人」變成「食物」的過程，挑戰觀眾的膽量和道德底線，看罷不禁令人反思：如果設身處地，你寧願吃人還是餓死？無論如何都是傷感的。