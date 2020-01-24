《后翼棄兵》一季對弈350局 安雅練5分鐘變棋后

《后翼棄兵》自10月上架至今，一直穩佔Netflix劇集收視榜冠軍，女主角安雅泰萊采兒入行6年，演過《Emma：上流貴族》、《居禮夫人︰一代科研傳奇》、《新異變人》及《思•裂》等電影，直至本劇終為全球影迷熟悉。

演天才棋手歸功幼習芭蕾

早前她接受美國名嘴薛夫邁亞斯（Seth Meyers）主持的清談節目訪問，聊到在《后翼棄兵》演出，舉手投足都表現出西洋棋大師風範，原來鏡頭後她雖略懂棋藝，然而「明白到理論和實踐是兩碼子的事」，為方便拍攝，只好開機前5分鐘才練習，然後活學活用。鏡頭前的安雅泰萊采兒，扮演天才棋手似模似樣，她歸功於小時候曾經學習芭蕾舞，究竟兩者有何關係？她接受娛樂網站Collider訪問，自稱拍攝下棋場面時，幻想雙手在跳芭蕾舞，藉以表現出優美姿態，難怪畫面如此賞心悅目。

愛看《小飛俠》開窗等彼得潘

提起安雅泰萊采兒的童年趣事，她在美國女歌手Kelly Clarkson主持的另一清談節目上，自爆小時候很喜歡看《小飛俠》，認定彼得潘（Peter Pan）終有一天會到訪香閨，從此養成開窗睡覺的習慣，「否則他怎能飛入我房？」

小時候從阿根廷移居英國的安雅泰萊采兒，為了學好英文，於是愛上閱讀，「我喜歡窩在學校圖書館內，透過書本認識世界，除了小飛俠外，哈利波特都算是我在英國最先認識的朋友呢」。