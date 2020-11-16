談前妻康子妮新戀情 林曉峰大方送祝福

【明報專訊】林曉峰與練美娟為ViuTV主持全新節目《調查男女》昨日錄影，邀請鄧健泓與太太石詠莉擔任嘉賓。林曉峰（阿Lo）在9月被爆跟結婚18年的太太康子妮（Lily）離婚，首現身的他表示心情ok，並說：「人去到這年紀，最緊要開心，這個選擇（離婚）大家都開心好難得。」現在阿Lo跟前妻做回朋友，保持距離比以前開心。
有傳Lily的新歡是其保險工作的上司，阿Lo大方向前妻送祝福，並說：「如果她有新戀情會祝福，她開心就得。」他承認自己和身邊人都經歷不開心事，現在已看開，並願意接受新戀情。有傳離婚令林家嬲爆Lily，他即否認：「明白媒體要創作好多不同的故事，不同版本才會多人看。她做保險我都有買，總之會撐她。」
阿Lo的多年好友錢國偉（Wilson）因患癌病逝，上月到內地工作的他，未能親自到醫院見好友最後一面，只透過電話視訊。
阿Lo大讚Wilson是他認識的朋友中最堅強、最有意志力的人，並說：「Wilson一直沒有放棄，身為好友，不用交帶我也會照顧他的太太和女兒，我是他女兒的契爺，會多陪契女傾偈，她情緒都ok，掛念爸爸一定有，要慢慢適應。」
記者：林蘊兒
攝影：孫華中
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