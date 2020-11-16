22歲二仔美國閃婚 新抱孕味濃 新奶奶羅霖否認做嫲嫲

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羅霖二仔Jordan今年5月在美國大學畢業，決定留在當地工作的他，本月8日跟拍拖年幾的日德混血兒女友Dhyana註冊結婚。一對新人當日在叢林中舉行婚禮，身穿簡約婚紗的Dhyana肚凸凸，疑似有喜，其中一張相Jordan還攬住太太的肚，兩人難掩興奮之情。

Dhyana在社交平台發表愛的宣言，表示能成為Jordan的太太是值得光榮和驕傲，稱老公令她的人生更圓滿。羅霖與前夫劉坤銘因疫情均未能出席婚禮，羅霖只能透過視像通話見證兒子的人生大事。

讚新抱單純抵錫

羅霖接受傳媒訪問時，稱沒想過兒子會那麼快結婚，但成為奶奶的感覺很開心，亦很喜歡這個新抱。羅霖讚Dhyana是一個充滿正能量、很開心又單純的女仔，希望兒子好好珍惜。原來羅霖更早已與新抱「連成一線」，叫Dhyana不用擔心，若Jordan欺負她，奶奶會支持她。

談到Dhyana穿上鬆身婚紗兼肚凸凸，似有喜，羅霖否認新抱奉子成婚，相信是婚紗設計予人錯覺，她說：「我新抱是基督徒，不會做這些事（婚前性行為）。他們都想享受二人世界先，跟住賺夠錢再去生BB，他們已計劃好了。」

她表示兒子不想和太太分開，會留在美國找工作，Dhyana明年才畢業。羅霖計劃待疫情好轉後，飛往美國為兒子補辦婚宴。至於大哥被細佬爬頭，羅霖稱大仔是遲婚主義者，有排等，所以她現在很開心，終於有個兒子結婚，她可以照顧少一個。