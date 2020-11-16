契妹SaSa感激「天使」鄭敬基古天樂相助 曾偉權遺願不設靈低調安葬

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SaSa表示曾偉權生前向她透露死後遺願，希望後事一切從簡。她說：「權權（曾偉權）生前同我講過，交帶落，萬一他不幸離世，千祈不要幫他設靈，所以我要尊重他的意見與遺願。認識他的朋友都知道佢好怕嘈吵、應酬、麻煩別人，他喜歡寧靜，希望大家諒解。佢話如果大家思念他，便為他祈禱，將思念變為愛的力量，承傳他繼續為流浪貓狗爭取權益，將他的遺願延續下去。」

SaSa還公開多謝曾幫助他們的「天使」，包括醫護團隊與藝人，當中提到古天樂、陳煒、姚嘉妮與歐瑞偉，特別是鄭敬基與太太，在曾偉權做手術期間，隔日煲湯到醫院探望，曾偉權出院後又幫忙撲日用品，並開解她。SaSa要照顧曾偉權往覆診，感謝獲老闆、家長與學生的遷就與體諒，還有家人的支持。曾偉權曾對她說，幸好SaSa與她的家人沒有嫌棄他，SaSa說：「我們怎會嫌棄他，因為我們就是一家人。」

積極對抗病魔兩年

曾偉權生於1960年11月22日，個多星期後是他的60歲冥壽。他跟病魔對抗了兩年，去年10月宣傳《牛下女高音》時，曾偉權受訪分享人生觀，提到面對患病的態度，他說：「有些病突然間出現，你無辦法控制，你唯一方法就是接受。反正要面對，我的方法就是積極面對，盡自己的能力，做得幾多做幾多。好多事情我們都是無辦法……」

曾偉權拍《牛下女高音》跟歐瑞偉與鄭敬基成為好朋友，兩人是SaSa口中的「天使」給予協助。在曾偉權抗病期間，鄭敬基跟太太經常探望，亦成為SaSa的聆聽者，她透過鄭敬基向大眾傳達，她會繼續教琴工作，至於曾偉權養的貓狗，包括小吉與小金，她會繼續照顧。

拍檔紛發文悼念

歐瑞偉在社交平台上載《牛下女高音》的結局片段，是「牛下七子」參加比賽獻唱《那邊見》，簡單留言：「懷念，難忘《牛下女高音》，《那邊見》。」看得人心酸又催淚。

劉美君跟曾偉權合作《來生不做香港人》演夫婦，她在Instagram向熒幕丈夫道別，表示永遠懷念他；還有合作過的後輩，包括鍾嘉欣、洪永城等也發文悼念曾偉權。

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