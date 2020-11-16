母親被綁手瘀 「種豆」位置流血 林利硬闖病房：不能探病不人道

記者：林祖傑

據知林利母親因喉嚨有腫塊引致呼吸困難送往伊利沙伯醫院，林利稱檢測腫瘤要等兩三周，故林母要留院。他一直未能見媽媽，知道母親被縛，且手流血卻未獲理會，擔心得哭了半日，到晚上才忍不住闖進病房。他見母親被綁在牀上，喉部插着喉管、手上「種豆」位置在流血。林利邊安慰媽媽說要帶她離開，知道她很辛苦，又說香港醫療就是這樣的。

知道硬闖病房不對 不忍母親被綁

林利見母親冷靜下來，跟醫護人員溝通，媽媽亦表示不想離院。醫生到場為林母治理手部傷口，林利先向醫生表示歉意說不好意思，但媽媽在求救，指着她流血的手問醫生：「點解無處理？係咪忙得滯處理唔到？」

林利離開病房在醫院門外接受《明報》訪問，他稱明白夜闖病房不對，但見母親很辛苦，自己都心痛，只想接她回家，「我知道因疫情不准探訪，但媽媽很辛苦，她又很少入醫院，被綁住晒，我上去本來想帶她走，溝通後他們稱會再去處理，照顧好一點。我覺得當然疫情好緊要，但病人無人探就唔使理？完全不畀探，我知道我衝入去探唔啱，但不去探也不知道她原來畀人綁住，這就是香港醫療制度？」

讚台灣檢測快又準 抵港等足10小時

林利透露母親身體發現腫瘤，私家醫院不收症，經醫生轉介到伊利沙伯醫院留醫等待化驗報告，但他認為醫院照顧不周，痛心得由下午喊到晚上，自覺好像做不到什麼，才決定如此，他說：「我發覺衝動才做到，對他們好是無用，媽媽驚到不得了，見到我就差好遠；她有腫瘤，我明白現階段多病人，檢驗要花兩三個星期，所以她要插喉可能不慣，但需要人照顧和探望，我知道咁做唔啱，但無辦法控制我的行為，亦都阻止唔到我，我這樣做後見到的是媽媽獲得更多關心，如果我沒有去，可能她隻手一路流緊血、一路瘀都無人睇到。我知可能是媽媽掙扎才被綁住，亦知醫務人員好辛苦，但要溝通，不是說因為公務員就咁算，不可以！」

他自言由台灣回港，已對香港醫療制度十分不滿，他說：「台灣檢測又快又準，在香港機場等足十個鐘，沒有知會我結果是陽性還是陰性，一句可以走就算，直情係『渣』！現在媽媽的狀况就好似等到冇病變有病，等到個人精神狀態有病，入醫院好似等死，咁我不如帶她返屋企。其實我已安排專業醫護到家中，當然在醫院還是最好，看之後的情况再決定。」

醫院回應：會保持溝通

昨日伊利沙伯醫院發言人就此事回應：「公立醫院目前處於『緊急應變級別』，需要特別加強感染控制措施，希望市民理解在目前的疫情下，探訪安排有所局限。院方呼籲市民與病房職員合作，未經安排的探訪會為病房其他病人帶來感染風險。公立醫院目前會按照病人臨牀情况，適時與家屬保持溝通，繼續在可行情况下作恩恤安排或視像探訪。醫院管理局亦會不斷考慮感染控制風險評估，視乎疫情發展適時檢討特別探訪安排。為保障病人安全，醫護人員會評估病人臨牀情况和跌倒風險等因素，在有需要時為病人穿上約束衣，避免病人跌倒或拔走喉管。事件中，本院明白病人家屬的擔憂，已向家屬解釋治療上安排及臨牀需要。院方會繼續與病人家屬保持溝通，有需要時會提供協助。」

林利：每日到醫院望獲安排見母

昨晚林利回覆《明報》稱，只求見一分鐘讓老人家安心，他只好每日到醫院外希望獲安排見媽媽。他明白醫院人員也有難處，但相信所說的是所有香港病人家屬的心聲，不能探病是不人道的做法。

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