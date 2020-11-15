【開箱】《王冠》英女王對抗鐵娘子 童話婚禮暗場交代

「郭探員」演戴卓爾夫人

《王冠》系列首季描述1947年至1955年之間，伊利沙伯二世與菲臘親王結婚，以及喬治六世駕崩後伊利沙伯二世繼承王位。首季大獲好評，飾演英女王的嘉莉霍爾（Claire Foy）更在金球獎封后，並奪得迷你劇最佳劇集獎。第2季故事由1956年蘇伊士運河危機，到1963年時任首相麥美倫（Harold Macmillan）因醜聞下台。第3季則涵蓋阿波羅11號登陸月球、王儲查理斯冊封、瑪嘉烈公主的婚外情等，並由《爭寵》金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）接棒扮演英女王中年時期，《愛麗絲夢遊仙境》海倫娜寶咸卡達（Helena Bonham Carter）、《Emma：上流貴族》佐斯奧康納（Josh O'Connor）及《權力遊戲》圖彼斯文士（Tobias Menzies），分別飾演瑪嘉烈公主、王儲查理斯及菲臘親王。

劇集來到第4季，故事圍繞1979年至1990年間，英女王一家費盡心思為年屆30歲的王儲查理斯尋覓適合新娘。史上首位女英揆戴卓爾夫人提倡極富爭議的政策，引致社會動盪不安，隨後戴卓爾夫人帶領英國參與福克蘭戰爭，引起英聯邦之間的紛爭，戴卓爾夫人與英女王的關係轉趨緊張。與此同時，查理斯與戴安娜的感情出現裂痕，王室成員之間的關係亦日趨決裂。《逆權選美》愛瑪歌連（Emma Corrin）和《X檔案》「郭探員」姬莉安德遜（Gillian Anderson）扮演今季新角色：戴安娜王妃與有「鐵娘子」之稱的戴卓爾夫人。

君臣如姊妹 會面如照鏡

第4季的情節較近代，對於王室的事迹記憶猶新，包括查理斯王子與戴安娜王妃的婚禮、二人到訪澳洲等，更容易讓觀眾投入其中。今季亦有鮮為人知的秘聞，如轟動一時的失業漢費根兩度闖進白金漢宮，跟英女王面談10分鐘的「內容」，以及英女王表親的身世等。

今季故事重心仍落在英女王身上，正如最後一集菲臘親王所言，「整個王室的成員都面臨迷失、寂寞，所有人都是以英女王為重心」。不過，今季兩個新角色戴安娜王妃與戴卓爾夫人的戲分亦不少。製作人彼得摩根（Peter Morgan）形容今季是「更多的合奏」，若前3季是英女王的成長期，新一季則是她在位多年，已穩定下來，新角色的出現為其帶來衝擊；而她的孩子長大成人後，使王室成員關係更加複雜。

《王冠》系列每季總不缺英女王與時任首相交鋒的情節，這種君臣之間的關係，每季都不同。製作人彼得摩根表示首季邱吉爾（Winston Churchill）像是英女王的祖父，第2季的伊登（Sir Anthony Eden）及麥美倫（Harold Macmillan）似她的父親；到第3季，威爾遜（Harold Wilson）對英女王高度尊重，感覺像夫妻關係。第4季，戴卓爾夫人與英女王像一對姊妹，她們有很多共通點，如年齡、節儉、勤勞、責任感，她們每次會面，總是坐得很端正、手袋放在各自身旁同一位置，就像一面鏡子。可是她們也有很多不同之處；英女王宗旨是團結國家與人民，希望穩定，但戴卓爾夫人則致力打破傳統，二人每次見面也是針鋒相對。

10集交代相識到感情破裂

第2集講到英女王邀請戴卓爾夫人到訪巴摩拉城堡，希望透過狩獵活動讓鐵娘子了解王室的理念，並「測試」她能否融入王室成為「自己人」；但戴卓爾夫人只覺得王室在浪費公帑及時間，完全無法投入其中，甚至提早離去。相反同樣在巴摩拉城堡的戴安娜，其表現獲得全體王室人員滿意，與戴卓爾夫人的表現形成對比。英女王與鐵娘子雖然鬥足多年，在多項政策上意見分歧，但當戴卓爾夫人被迫下台時，英女王仍表揚對方的功勞。

今季另一焦點是王儲查理斯與戴安娜王妃的愛情故事。二人由相識、交往、結婚、誕下兩名王子到感情破裂，都在第4季合共10集的劇情交代，甚至細數戴妃因壓力而患上暴食症。此劇把這場童話婚姻的破滅歸咎於王儲查理斯，他無法放下「前度」卡米拉，無視戴妃對他的付出，就連英女王也斥訓他「無病呻吟」。劇中提到兩人曾嘗試挽救婚姻，只是戴妃太受歡迎，不僅令到王儲被搶去風頭，還引來其他王室成員嫉妒。

今季首集戴安娜亮相時，穿著怪異的服裝，戴上面具，在胞姊的大宅隔着一棵樹與查理斯相遇，場面有點像羅密歐與茱麗葉。至於二人的世紀婚禮，僅以戴妃穿上婚妙準備出發作交代。據製作人解釋，與其重演全球有7.5億人觀看過的著名場面，不如聚焦在王室成員如何面對這場世紀婚禮。