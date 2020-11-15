佐斯奧康納演王儲壓力大 愛瑪歌連著「戴妃」婚紗狂自拍

新一季《王冠》橫跨1980年代英國王室的故事。戴安娜王妃一角今季首度登場，與扮演王儲查理斯王子的佐斯奧康納演繹「童話婚姻」。第4季的戴安娜王妃由現年24歲的愛瑪歌連飾演，之後會改由《天能》30歲女星伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）演出。

參考資料 做好細節

演過劇集《潘尼沃斯》（Pennyworth）及在電影《逆權選美》扮演南非小姐的愛瑪歌連，雖然只演一季，但表示非常開心及難以置信；不過工作繁忙及有點錯亂，她已不太記得接到中選消息時的第一個反應。她稱戴安娜王妃是無法透徹了解的名人，她花了很多時間去準備，「參考了很多資料，跟製作團隊研究，希望每個細節與對白都做到最好」。愛瑪歌連的樣子雖然與戴妃不相似，但表情、造型及身體語言方面均貼近。

被問到與戴妃的共同點，愛瑪歌連表示她們同樣喜歡跳舞但不專業，「我喜歡爵士舞與踢踏舞，但劇中要學芭蕾，對24歲的我來說很困難」。愛瑪又自詡與戴妃一樣有幽默感，可是拍檔佐斯奧康納不太認同，並透露愛瑪歌連在片場玩的小遊戲十分愚蠢。

普遍問題 王室變大事

第3季開始加盟的佐斯奧康納，拍過《Emma：上流貴族》及《走音歌后》，覺得最困難是平衡真實與戲劇，他很感謝監製與導演給予空間發揮，過程中他最在意演活王儲查理斯的走路方式，又指演繹英國王室名人的壓力甚大，「作為有責任感的演員，本身是會有壓力的，加上這是一個悲慘的愛情故事」。談到王儲查理斯與戴妃的婚姻關係，劇中偏向描述男方執意離婚，是婚姻破裂的始作俑者，但佐斯不認同此看法，他覺得婚姻是雙方的，「查理斯的態度不好，但女方也很差，是一段不開心的婚姻」。他又指王儲與戴妃的婚姻問題，其實很普遍，只是他們的婚事是一件大事而已。

今季《王冠》重演了王儲查理斯的世紀婚禮，愛瑪歌連穿上與戴妃當年出嫁的同款婚紗，場面雖然只得短短十多秒，但愛瑪歌連自言十分難忘，「這是我人生首度著婚紗，真的很漂亮，我非常鍾意，自拍了很多」。她稱拍攝這幕時氣氛很特別，所有人都變得安靜。被問到有否想過將來自己的婚紗款式，她笑言從沒想過，但應該不會像戴妃婚紗這麼長及多燈籠袖。

記者：蘇珮欣