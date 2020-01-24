腰部變粗孕味甚濃 余香凝疫下出嫁讚老公超過100分

一對新人余香凝（Jennifer）與陸政渡（Tim）昨晨9時45分從酒店步出，穿上中式裙褂配一身金器的新娘子輕挽新郎手臂，身旁有大妗姐撐紅傘陪同上花車。兩人坐花車在酒店門前兜一圈寓意行大運，之後下車讓傳媒拍照。其間新郎新娘當眾親吻，但他們沒有除下口罩，隔着口罩互吻，Jennifer解釋因疫情下人多怕危險，之後她與姊妹團合照時則除下口罩，訪問時新郎亦未有留下相伴。

新娘興奮高呼：會好努力造人

Jennifer透露婚前一晚僅睡了兩小時，始終是人生大事，怕太緊張會說錯話，所以為讀誓辭不停練習。問到最感動之處？她說：「早上媽咪幫我穿裙褂時，我覺得很不捨。派利市給姊妹時，每人都祝福我，覺得好感動，見到大家都成長，希望她們也盡快結婚。每名姊妹都想搶到花球，不會指定給誰，我會盡力拋，讓她們搶。」她透露接新娘時也有玩新郎，聽到丈夫講愛的宣言即感動想喊，「隔着房間聽到他講愛的宣言，我好滿意，還唱出我首歌《簡單情歌》，他平時很少唱歌的。爸爸將我的手交給他那一刻，大家也感動到眼濕濕。」Jennifer給丈夫評價超過100分，稱他性格怕醜，正是她喜歡對方原因之一。至於婚後是否全力造人？之前傳奉子成婚的她興奮道：「我會好努力、好努力、好努力造人，一有好消息會通知大家。」

廖子妤爆喊 余潔滢備5分鐘講辭

姊妹團大爆玩新郎遊戲，其中要求他們合力做200次掌上壓，估不到新郎外表斯文，做運動卻揮灑自如；問到有關新娘的問題，新郎亦全部答對。廖子妤自爆為Jennifer找到幸福感動到爆喊，「好似拍戲一樣，感覺不太真實，見她出嫁好幸福，所以好感動。」陳詩欣自認恨搶花球，亦會為婚宴擔任司儀，心情緊張，同時擔心忍不住喊。Jennifer胞妹余潔滢亦預備5分鐘的講辭，也預了會爆喊。問到開門利市？眾姊妹異口同聲表示超滿意，形容好大疊好厚，但未知總數。她們又大讚Tim很遷就、體貼和愛惜太太。

陳穎欣讚新郎風趣 蔡明思恨生B

陳穎欣、蔡明思和麥子樂出席婚宴均送上利市，認為現金最實際。陳穎欣與新郎見過一次面，讚他斯文兼風趣，羨慕Jennifer找到幸福，也希望自己找到合適的人結婚。蔡明思說：「有次首映禮，Tim送女友到場，見他們依依不捨，覺得好恩愛和幸福。」蔡明思去年結婚，她的花球由Jennifer搶得，結果今年即出嫁，十分靈驗。有傳新娘雙喜臨門？蔡明思稱不清楚，剛結婚一周年的她也想生小朋友。

陳詩欣搶不到花球嬲爆踏地

下午近4時，婚宴接近尾聲，部分賓客陸續離場。余潔滢透露她的講辭內容是講家姐壞話和感覺不捨得，「因為以後沒有人再『點』我做事，現場好多人都有喊」。花球由新娘的中學同學接到，陳詩欣搶不到花球感嬲怒，氣得在賓客前踏地發泄，事後回想自覺失禮。她說：「我站得太前，Jennifer又拋得太大力，加上我穿高跟鞋，下次再參加朋友婚宴要著波鞋。」她們稱長輩未有即場催新郎新娘生BB，不過大妗姐就祝福一對新人三年抱兩。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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