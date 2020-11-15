58歲曾偉權不敵癌魔病逝 舊愛梅小惠悼念：感恩曾遇上他

文雪兒感嘆：不是說好再合作嗎？

昨日文雪兒在社交平台上載跟曾偉權合照，留言：「你出道的第一套劇集我便和你合作了，上次我們重遇的時候，不是說好要再度合作嗎？願你在天家一切安好。」兩人首部合作劇集是麗的《大將軍》。曾偉權跟梅小惠曾拍拖13年，由亞視合作到雙雙效力無綫，13年情終因第三者介入分手告終。梅小惠接受電話訪問，她稱跟曾偉權已十多年沒見面，他患病與去世的消息也是透過傳媒才得知。她稱若有需要，自己願意幫忙辦偉權的身後事，亦會參加他的喪禮作最後道別。曾偉權曾公開對梅小惠有歉意，蹉跎了她的歲月。梅小惠說曾偉權是她人生重要一頁，感恩遇上，十多年來受他的保護。

吳岱融︰他是專業敬業好演員

吳岱融跟曾偉權合作《牛下女高音》，對於拍檔離世，吳岱融慨嘆一切恍如昨天，「第一次與他合作也是最後一次，在我心裏他是一個很專注、很專業、很敬業的好演員，真的很可惜，願他一路走好」。黃心穎跟曾偉權合作《牛下》外，還有《宮心計2深宮計》與《雜警奇兵》等，她在IG悼念故友，說他是合作對手中最友善的人，又稱他已很努力戰鬥。黃心穎回覆《明報》說︰「會記住他的好。權權，好好安息。」

去年10月受訪稱肺部出問題

去年10月，曾偉權為《牛下》宣傳接受訪問，提到身體有點狀况，肺部免疫系統出現問題，不宜做劇烈運動，很容易累及氣促，故只能在劇集客串演出。據稱當時他已知健康出現大問題，但他仍努力參與宣傳工作，不想放棄演戲。監製黃偉聲接受《明報》訪問時很感觸，他稱跟曾偉權的生日只相差4日，去年11月《牛下》幕前幕後在黑妹李麗霞家齊慶祝生日，這成為最後見面的一次。黃偉聲讚曾偉權專業，是好演員，從不質疑導演與編劇。他們特別投緣，大家是西貢友又喜歡睇波，有時他會到對方家睇波。黃偉聲說：「偉權拍《牛下》時健康無問題，拍攝好辛苦但沒有怨言，只說好開心、滿足。後期他知道自己有病，我剛籌備《大步走》，他主動說想參演。我擔憂他的身體能否應付；他要證明自己無事，專程返公司跟我見面，可惜後來情况嚴重了，他知道自己不能參與！」

梅小青︰帶病演出未想放棄工作

梅小青是梅小惠的家姐，雖然妹妹跟曾偉權分手，但小青姐欣賞他的工作並繼續合作。小青姐說當年由導演升為監製，首部劇集《邊緣十八》就是由曾偉權當男主角，去年她在無綫退休前最後一部劇集《法證先鋒IV》，也成為兩人最後的合作。小青姐稱《宮心計2》中曾偉權演駙馬，公司高層也讚，開《法證IV》時，想他跟陳煒再續未了緣，但他有病未能應付原本安排的角色，後來他說參與，便安排他演反派角色。曾偉權有病，但未想放棄工作，《法證IV》後他還參與了《使徒行者3》，成為他最後的演出。

無綫藝員科對曾偉權離世深表惋惜，現正聯絡其親屬，了解是否需要提供適切協助。

曾偉權於1991年首度加盟無綫，於2015年以part time合約第三度重返無綫，個多月前主動跟無綫解約。

娛樂組