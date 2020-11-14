【開箱】《戀愛的母親們》 柴門文筆下的人妻不倫生活

半數夫妻有外遇？

《戀愛的母親們》改編自柴門文在2017年推出的同名漫畫，亦是繼《東京愛情故事》及《愛情白皮書》後，另一改編拍成劇集的作品。柴門文擅長描繪年輕男女之間的愛與恨，近年多涉及不倫戀主題，或許跟她及讀者年紀有關，也更貼近現實。

《戀愛的母親們》提到日本約有半數夫妻，曾經或現正面臨婚外情問題，可見不倫戀相當普遍。日劇以女性角度帶出中年人妻的戀愛故事，亦很適合「掌控」電視遙控器的家庭主婦觀眾收看。

劇集講述3位來自不同階層和家庭背景的母親：石渡杏（木村佳乃飾）、林優子（吉田羊飾）及蒲原真理（仲里依紗飾），唯一共通點是婚後誕下兒子，如今就讀同一所高中，都是問題學生，因為要見家長，所以趁機認識。

故事由石渡杏誕下兒子約5年後的某天說起，丈夫石渡慎吾（涉川清彥飾）如常上班，出門前還叮囑阿杏替他錄影節目，待他回家一起收看，但他從此失蹤，同事指慎吾挪用公款而被解僱，陌生男子齊木巧（小泉孝太郎飾）亦找上門，指摘慎吾與其妻私奔，阿杏拒絕相信，直至看罷電郵內容，再也無法否認，為了報復於是勾引齊木巧發展一夜情。

全裸戲為藝術犧牲

林優子亦是家庭主婦，丈夫林志雄多年前奪得文學獎後，便辭去銀行職位，轉做全職作家，優子則外出工作。優子憑藉出色表現，成為廣告公司的主管級職員。表面上家庭事業兩得意，事實卻是其子林大介（奧平大兼飾）是個「隱蔽青年」，令她非常煩惱。另一方面，優子被「小鮮肉」下屬赤坂剛（磯村勇斗飾）熱烈追求，女方心知對方並非認真，但為逃避家庭生活的壓迫感，開始不倫關係，磯村勇斗更為藝術犧牲，在吉田羊面前赤裸上陣，在鏡頭前露股演出。

蒲原真理躋身上流社會，丈夫蒲原繁樹（玉置玲央飾）年輕有為，是著名律師行的合伙人，育有一子兩女，兒子蒲原繁秋（宮世琉彌飾）性格反叛，無心向學。真理悉心照顧家人，即使發現丈夫與公司小職員搞婚外情，她亦詐作不知。某日真理在派對上認識著名「落語家」今昔亭丸太郎（阿部貞夫飾），後者對真理一見鍾情，明知女方已婚，也展開追求，又承諾絕不會破壞其家庭，甚至教她如何擊退「小三」。

報復丈夫所以出軌

《戀愛的母親們》圍繞3位女性的結婚生活，涵蓋愛情、工作、家庭等各種議題，透過不同處境，描寫她們如何努力保持家庭和諧的心路歷程。她們出軌的原因，都與丈夫有關，例如阿杏丈夫石渡慎吾，每次出差都會寄明信片給她，事實卻是丈夫也會寄給情婦，自覺被人出賣，選擇出軌報仇。

其後阿杏發現，丈夫失蹤多年，原來發生意外，失憶後跟另一女人結婚，阿杏重遇丈夫，竟無法向對方發洩怨恨。飾演阿杏的木村佳乃，今次一改戲路，由《危險妻》及《後妻業》扮演惡女，變成賢妻良母，可是造型過於平實，難以說服觀眾，小泉孝太郎何以看上她？

《戀愛的母親們》現已播出3集，收視率分別錄得10.5%、7.4%及7.8%，成績雖然一般，但已比同時段的朝日電視台新劇《24 Japan》，平均收視只有5.83%為佳。