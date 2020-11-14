2歲踏足娛樂圈 黃芳雯童星出身不想做星媽

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

黃芳雯2歲便當上無綫兒童節目小演員，原來並非黃母想當星媽，全因黃芳雯當時不太說話，母親怕她一個人在家中悶，看報章見無綫招募小演員，便帶女兒去面試；當時在500名小朋友中選取20名，黃芳雯幸運獲選中參加兒童藝員訓練班，之後於聖誕騷表演，再被選中簽約無綫，她說：「當時我是年紀最細的合約演員，做了近10年，差少少就可以攞老人牌，離巢無綫時讀小學6年級，因要開始認真讀書，所以不能兼顧做演員工作，亦是媽媽幫我決定。」

兒時偶像陳松伶

她表示當時年紀太小，《430穿梭機》年代的事已沒有記憶，也不知有否遭出名喜歡整蠱小朋友的周星馳戲弄，印象中只記得鄭伊健、黎芷珊扮王子與公主好靚。到《閃電傳真機》時她已讀小學，開始知道是什麼一回事，她說：「個個小演員都覺得朱茵好靚，雖然她做了好短時間，但我們都鍾意她。」在《兒歌金曲頒獎典禮》上，最開心是可跟大明星集郵，不論是四大天王、周慧敏、楊采妮，一班小演員都不會放過機會，她說：「至今每當城城搭着我膊頭影相，不知為何依然很激動。」不過當時在她眼中，兒歌界最紅的是陳松伶，她亦封了對方為兒時偶像，她興奮道：「松松姐姐的歌好好聽，所以很喜歡她，我曾跟她合作過拍兒歌MV。」

大學畢業選擇當空姐

黃芳雯離開娛樂圈後一直沒想過重回舊路，因中學開始受日劇及日文歌影響，進大學便選擇修讀日本研究，至畢業前又獲邀到無綫收費兒童台試鏡，與王祖藍、沈卓盈一起擔任兒童節目主持，她便當兼職做；到大學畢業，因不喜歡女性入日本公司要斟茶遞水的文化，亦自覺不適合做OL，決定當空姐，她說：「一做便3年，當時沒明確目標想做什麼工作，就決定花幾年時間看看這個世界，不用花錢反而有錢收；空姐這份工對我影響很大，因以前一直受家人寵愛照顧，不太懂為人着想，可以說有少少『公主病』。」最終為了前途，她選擇放棄空姐工作，見有線娛樂新聞台招聘記者即見工，她說：「其實有線的人工比空姐低，但我的心態是當刻決定了就去做，再考慮就蹉跎歲月，所以當有線錄用我，就補錢辭去空姐工作。」

難忘赴日追訪衛詩

2007年加入有線當娛樂記者，初時的辛苦至今仍記憶猶新，不過因小時有面對藝人的經驗，首次採訪面對肥媽，出奇地沒有緊張，感覺還頗自在，她在半年後便晉升為主播；2012年轉型做節目主持，至今仍不停工作，且成為香港開電視台柱。在5年娛樂新聞主播生涯中，經常被委派到世界各地採訪，令她最深刻的是2009年日本之行，追訪在日本涉藏毒被捕的衛詩，還加插草彅剛醉酒裸跑，她說：「要在警署門口等衛詩，等到着涼發燒，又要入法庭聽審；加上發生草彅剛醉酒裸跑事件，突然間有很多任務在身，連續幾日無覺好瞓，令我留下深刻印象。」

一對子女夠晒數

現年37歲黃芳雯於2015年出嫁，她回憶當年任職空姐經同事介紹認識老公，但多年沒聯絡，直到2013年再聯絡才開始拍拖，不夠兩年便步入教堂，婚後已決定生小朋友，更達成三年抱兩的目標。她表示目前育有3歲半兒子及9個月大女兒已足夠，「不會再生，夠了！怕搞唔掂」。可會效法母親讓子女做童星？她說：「兒子已試過拍片，但我不會特別找機會讓子女做童星，亦不想當星媽。他們將來想入娛樂圈是可以的，但要想清楚方向，先裝備好自己。」

化妝：Angel Chan @ Power Image Wedding

場地：長阪燒

（愛上女主播專訪）

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