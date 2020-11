《艾蜜莉在巴黎》明春拍續集 湯漢斯《結叛同行》有望Netflix播

【明報專訊】經典美劇《色慾都巿》(Sex and the City)製作人戴倫施達(Darren Star)最新出品、《玉子》女星莉莉哥連斯(Lily Collins)主演Netflix原創劇集《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris),上月開播叫好叫座,至今仍然穩佔收視榜三甲位置,Netflix終於宣布添食,明年春季重返巴黎拍攝第2季。另一方面,有傳Netflix力爭金像影帝湯漢斯(Tom Hanks)主演新片《結叛同行》(News of the World)的海外播映權,如果落實的話,影迷有眼福了。