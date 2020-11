【開箱】《靚太軍樂團》唱出牽掛心聲

個性迥異兩靚太帶團

《靚太軍樂團》根據真人真事改編,講述英軍駐守阿富汗後,Kate與Lisa為了排解寂寞,於是組成「靚太俱樂部」讓一衆軍人妻子打發時間。可惜兩人性格南轅北轍,經常意見不合而爭執,亦令俱樂部變得一盤散沙。直至某天有人建議組成合唱團,意外地令她們漸漸走近。這群從沒學過唱歌的靚太,每天為了身在戰地的丈夫擔憂,音樂成為她們堅持下去的力量。

此片由《光豬六壯士》(The Full Monty) 彼德卡丹尼奧(Peter Cattaneo)執導,《別問我是誰》姬絲汀史葛湯瑪絲(Kristin Scott Thomas)扮演Kate,美劇《離婚大作戰》創作人莎朗賀根(Sharon Horgan)走到幕前,飾演Lisa。兩人的角色個性完全相反,Kate的丈夫在軍中擔任要職,可是同樣參軍的兒子,卻在一次任務中為國捐軀,面對丈夫再次出外執勤,不安情緒來襲,Kate獨留家中會以電視購物來消除孤獨感覺。

Lisa的丈夫亦要到阿富汗執勤,所不同的是,她有一個正值青春反叛期的女兒Frankie,兩人關係相當緊張。當要組成靚太俱樂部,Lisa和Kate個性的差異表露無遺。Kate處事一絲不苟,卻欠缺親和力。對於太太們圍在一起縫紉等興趣班,最終又是喝到酩酊大醉,很不以為然。相反Lisa人緣較好,跟誰都容易混熟。

新來的年輕軍人妻子Sarah提議組合唱團,大家同意後,又是Kate和Lisa的另一次需時磨合。Kate堅持要從音域開始區分高低音部分,還得遵照標準歌唱教學步驟。Lisa卻認為大家唱歌,只為打發時間,開心最重要。兩人個性都強勢,為了如何帶領團隊而多次鬥氣,甚至大吵一場。Kate氣得丟掉高跟鞋,被合唱團成員取笑,「這跟我爸媽離婚時完全一樣!」故事發展下去,自然是兩人逐漸互相理解,包括某次Frankie喝醉幾乎睡在街頭,Kate把她帶回家,然後告訴Lisa子女都是受父母影響,暗斥她如果也貪戀杯中物,孩子只會覺得喝醉沒問題。

音樂是另一主角

此片根據BBC的紀錄片《The Choir: Military Wives》改編,當中講述軍人太太組成歌唱團,最後在國殤紀念日到皇家阿爾拔堂演出。這一幕亦是《靚太軍樂團》的高潮戲,其中Kate和Lisa衝突,正是後者轉念要創作歌曲在國殤紀念日獻唱,並以團員與遠在阿富汗服役丈夫書信往來的內容作為歌詞,結果Lisa擅自用上Kate亡兒的話,令她不滿,甚至退出合唱團。

音樂是片中另一主角,她們剛練習不久,到郊外遇上大雨躲避時,其中一人獨唱了Yazoo的〈Only You〉一段,大家對其天籟之音驚為天人,而且以類似A cappella的模式和音;5年前Burberry時裝展,時任創作總監Christopher Bailey邀請Yazoo主音Alison Moyet演出,並在逾30人的管弦樂團伴奏下,獻唱了〈Only You〉,兩者優美程度相若。

除此之外,Dido的〈Thank You〉、Tears for Fears的〈Shout〉、 Cyndi Lauper的〈Time After Time〉等不同年代的流行曲也出現在片裏。至於主題曲〈Home Thoughts From Abroad〉,更是著名歌手Robbie Williams及Guy Chambers聯手創作,寫出妻子對行軍丈夫生死未卜的思念之情。

上映日期:11月12日