日媒爆56歲近藤真彥出軌5年 偕31歲「小三」沖繩打高球

據《週刊文春》網站昨日報道，今年出道40周年的近藤真彥於1994年與圈外女友結婚後，育有一子，現年13歲；報道指近藤真彥近5年來背着妻兒與年約31歲的A女發展不倫關係。

「不說」回應記者追訪

10月下旬，《週刊文春》記者拍得近藤真彥現身沖繩某高級高爾夫球場，A女同場外，還有某上巿證券公司社長及其他大企業商人，另外還有兩名年約20多歲女性。一行人比賽高爾夫球，完結後近藤真彥意猶未盡，與A女繼續打波，還大讚女友打得漂亮。報道又指，近藤真彥與A女入住球場附近酒店的頂層房間，還到訪當地烤肉店，度過愉快假期。

據報近藤真彥與A女於5年前的聚會上認識，女方經營訂製西裝公司，近藤真彥對她一見鍾情，繼而展開追求，當時A女已有同居男友，但近藤仍奪得她的芳心。

上周六《週刊文春》記者追訪近藤真彥與A女的關係，他連聲說：「不說不說不說！」便匆匆離去。近藤真彥所屬的尊尼事務所則未有回應事件。最近尊尼事務所旗下藝人先後爆出醜聞，均予以嚴懲，近藤真彥身為事務所「前輩」爆出不倫戀醜聞，目前擔任副社長的前藝人瀧澤秀明會如何處理，備受關注。

近藤真彥於1980年代走紅，人氣遍及全亞洲，當年的「Matchy（近藤別稱）頭」更是香港青年的模仿對象；他多首經典作被改編成廣東歌，包括梅艷芳的《夢伴》、《妖女》及《夕陽之歌》等。近藤與當紅女歌手中森明菜的關係亦十分矚目，1989年，後者在近藤真彥住所割脈自殺，事件轟動亞洲。另外亦有傳他與中森明菜的宿敵松田聖子有段情。

文：蘇珮欣