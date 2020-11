被指200萬唱3首歌演出雙11晚會 陳奕迅北上醫「急性發錢寒」

陳奕迅之前笑稱在疫情下停工近一年,因此患了重症「荷包乾硬化」及「急性發錢寒」,慶幸有積穀防饑。前晚他在《天貓雙11狂歡夜》演出,穿上白色上衣配西褲,狀態大勇唱出《陪你度過漫長歲月》、《謝謝儂》及新歌《致明日的舞》,在台上又唱又跳。有傳他今次北上演出,酬勞高達180萬人民幣(約214萬港元)。同場還有G.E.M.,她獻唱兩首歌助興。

鍾鎮濤閃爆懷舊登場

鍾鎮濤一身閃爆懷舊歌衫出場,與《延禧攻略》演皇帝的聶遠等上演一段「老年Disco」;熊黛林穿著紅色露背復古長裙,展示名模風範。美國樂壇天后Katy Perry因疫情未能親臨現場,她預先錄影唱出《Never really over》、《Not the end of the world》、《Roar》3首歌在晚會播放。

容祖兒騷腿勁歌熱舞

容祖兒參與另一個晚會,穿著性感低胸裝及大騷長腿,打頭陣獻唱《獨一無二》、《愛的主打歌》、《隆重登場》、《牽手》,之後換上藍色裙唱出《月半小夜曲》,令現場氣氛高漲。

娛樂組