改口叫何雁詩「老婆」 鄭俊弘感覺實在

下月結婚 羅孝勇當繼女親生

鄭俊弘本月7日跟何雁詩結婚，翌日在酒店休息一天，前日再投入工作。他表示疫情影響出外度蜜月計劃，於是取消休假。他最近忙宣傳新歌及綵排台慶表演，以及錄影《流行經典50年》，認為生日開工是好兆頭。他說生日前夕已跟家人食飯慶祝，收工後看老婆有否驚喜給他。他回想婚禮籌備很久，但眨眼就過，很開心但好攰。他的生日願望是身體健康，疫情盡快減退。婚宴因疫情延至明年，他聽到被稱呼鄭生鄭太很開心，現改口叫老婆感覺實在。他暫未有生育計劃，希望先過幾年二人世界，在事業上打拼。

羅孝勇日前被爆將娶「模媽」王丹妮，並成為王丹妮6歲女兒Affa的繼父。他表示為兌現去年求婚承諾，12月先到律師樓簽紙註冊結婚，婚禮會待疫情過後才舉行。他的父母在澳洲，不方便回港觀禮，到時註冊會用facetime直播給他們看。他說將Affa當成親生女，相處融洽：「我要學做個好爹哋，我不用體罰，會耐性講解不同事物；她都教曉我很多，畀我好多愛，令我打開個心去演出和唱歌。」他期盼將來再添子女，現先集中工作。他早前簽約邵氏旗下，剛拍完網劇《飛虎之壯志英雄》和無綫劇《換命真相》，又客串《愛‧回家之開心速遞》，跟蘇韻姿飾演的熊心如發展感情線。他以前在無綫多做音樂節目和主持，外闖發展幾年，希望今次回巢畀信心大家找他合作。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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