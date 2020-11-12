《愛‧回家》將破《真情》集數紀錄 劉丹盼拍夠2000集

《愛‧回家之開心速遞》昨日播出1056集，正向1300集邁進。丹爺和阿滕都有份演出《真情》和《愛》劇，將見證新集數紀錄。

滕麗名：處境劇可訓練新人

丹爺表示看住破自己紀錄很感觸，記得20多年前為《真情》出席工作會議時，碰巧蔣志光兒子當日滿月，還恭喜對方，轉眼間蔣志光兒子已大學畢業，「當初說要破《真情》紀錄其實有少少『隨口噏』，到今日達成，感覺真的不同了」。丹爺又讚阿滕依然漂亮，阿滕笑言有集《愛》劇是與《真情》有關，驚見丹爺樣子無變過，妝都不用化。早前《真情》重播也令她緬懷一番，覺得處境劇是新人訓練最好的地方，看周嘉洛和吳偉豪成長得快，她都是被丹爺和司棋姐（李司棋）湊大。

可會提議《真情》演員齊聚客串一集《愛》劇？丹爺笑言現在難少少，因演員都各散東西，有的去了其他公司，也有的移民了，目前只得他、阿滕、蔣志光和林漪娸。雖說《愛》劇暫時目標衝破1300集，但丹爺有信心《愛》隔兩個月又開記者會加集數，希望去到2000集，「2000集都是我講出來，很靈驗的」。

吳偉豪避談姊弟戀

吳偉豪認同拍處境劇是很好的訓練，自言初入劇組時還是很新，《愛》劇帶給他很多機會，而且他那條大學生線，可以跟一班年紀相若的同事開工很開心。至於搵錢機會就隨緣，不過是有增多的。

談到早前與比他大10歲的金髮索女友Charlotte於酒店Staycation，令姊弟戀曝光。他避談戀情，拍拖多久也不願透露。問可擔心公開戀情惹來粉絲不滿？他表示擔心不了那麼多，現只會專注工作，其他事情不想了，「劇集就快衝破1300集，會愈來愈多戲分。（女友樣貌被網民批「照騙」，可替對方不值？）都不想了，現階段只專注工作，現在也忙於考健身教練牌」。

記者：陳釗