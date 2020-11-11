《鬼滅之刃》有望打破《千與千尋》票房紀錄 宮崎駿自稱退休：與我無關

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》上月16日在日本開畫，截至周日（8日）為止，上映24日累收204億日圓，入場人次突破1500萬，超越日本動畫大師宮崎駿執導《幽靈公主》（193億日圓）、《哈爾移動城堡》（196億日圓）等票房佳績，暫時成為日本史上最賣座電影第5位，成為疫市下的票房奇葩。

自言執垃圾阿伯

據日媒估計，宮崎駿的《千與千尋》以308億日圓成為日本史上最高票房動畫電影，而且紀錄保持了19年，但氣勢如虹的《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》取而代之，只是時間問題。

現年79歲的宮崎駿，本月初某個清晨，如常在他居住的東村山市寓所附近清理垃圾，貫徹其環保生活理念。日本雜誌《Flash》記者上前採訪，問宮崎駿有沒有看過《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》？他表示：「沒看過，也不會看，我現在不看電視劇也不看電影，只是一個退休阿伯，在這裏執垃圾而已。」

會否擔心此片票房有望超越《千與千尋》票房紀錄？宮崎駿輕鬆回答：「這與我無關吧？不要在意票房成績，只要專心拍好電影便可以了。」

Gackt翻唱主題曲 逾百萬瀏覽人次

提起《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》，日本「妖男」歌手Gackt繼萬聖節扮成戲中奸角鬼舞辻無慘拍照後大受歡迎，前日再以同一造型，翻唱電影主題曲《炎》，並把片段上傳至YouTube個人頻道，宣稱是向原唱者LiSA致敬，結果短短19小時，點擊次數已突破100萬，粉絲反應相當熱烈。