【開箱】《Kairos》一分鐘通話 穿越時空改寫歷史

女兒被綁 妻子自盡

《Kairos》逢周一二晚播出，MBC電視台今年該時段的劇集收視普遍墊底，包括由宋承憲擔正的《一起吃晚餐嗎？》，全劇平均僅4%收視，接檔的《戀愛雖然麻煩，但更討厭孤獨！》更不堪，全劇平均約1.5%。至於《Kairos》，目前播出4集，收視平均達3%，演員陣容普通的情况下，成績已算不俗。

劇名Kairos是古希臘語，解作適合時機。故事由中產家庭的三口子日常生活開始，父親金瑞鎮（申成祿飾）是建築公司最年輕高層，心血和時間全投放在事業，但愛惜妻女。太太姜賢彩是著名小提琴家，為家庭主婦，二人育有年幼女兒金多彬（沈惠妍飾）。某日金瑞鎮的公司舉行慈善派對，為討好老闆，遂安排妻子在派對上演奏，女兒擅自離席後失蹤，警方追查多時不果，後證實被綁架，家屬收到金多彬的斷指。姜賢彩受不了而跳橋自盡。金瑞賢痛失兩至親，大受打擊。

另一方面，韓愛莉（李世榮飾）是低薪打工族，為籌措母親的心臟手術費，用5年時間辛苦存下3000萬韓圜，此時母親突然失蹤，存款更被好友騙走，人生跌至谷底。其後金瑞鎮收到韓愛莉的來電，自稱是他電話號碼的機主，金瑞鎮之後發現她活在過去的時空，懇求對方幫忙改寫歷史，希望阻止綁架案發生。

橋段並不新鮮

此劇利用手機接通過去與未來，橋段不算新鮮。2016年韓劇《解碼追兇》、港劇《隔世追兇》、20年前的電影《隔世救未來》（Frequency）以及後來重拍成同名的美劇，也有類似情節。《Kairos》不同之處，是韓愛莉遺失電話後，借用母親手機，致電自己手機號碼後接聽的是金瑞鎮。她一直以為金瑞鎮是手機竊賊，金瑞鎮則以為韓愛莉打錯電話。後來因為「尋找失蹤兒童」傳單上所寫的月份，才發現彼此活在不同時空。他們能通話的時間僅每晚10時33分至34分之間的一分鐘，正好點出劇名「適合的時機」之意。首4集主要描述金瑞鎮與韓愛莉所遇到的困境，發現電話連接的秘密，並開始研究如何改寫歷史，但劇情發展下去，這故事框架能否支撐16集內容？實在充滿問號。

女主角人氣稍遜

申成祿扮演失去妻女的爸爸，他年前憑《來自星星的你》的奸角而為人所熟識，近年主演的《皇后的品格》、《亡途覓雪》，都有不錯表現。至於童星出身的李世榮，比申成祿更早出道，她曾在《大長今》飾演「今英」童年，近年透過《成為王的男人》、《醫生耀漢》等劇集，演技備受讚賞，可惜人氣一般。至於飾演金瑞鎮助手徐道均的安普賢，早前因參演人氣劇《梨泰院Class》，知名度大增，其後拍《我獨自生活》等多個綜藝節目，亦掀起話題。另外，男團Winner隊長姜昇潤飾演的林建旭，劇中騙走韓愛莉的儲蓄，也是他繼《監獄手記》後再次拍劇，吸引不少樂迷捧場。