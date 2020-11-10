東京國際電影節閉幕 能年玲奈新片奪觀眾獎

《Hold Me Back》改編自日本芥川賞得獎作家綿矢莉莎的小說，由《最終幻想女孩》女導演大九明子執導，能年玲奈、橋本愛及林遣都主演，故事講述從未談過戀愛的31歲光子（能年玲奈飾），過去只跟自己幻想出來的A先生聊天，直至跟推銷員多田（林遣都飾）拍拖後，她終於明白自己的問題，決心改變。

被封殺多年 終吐氣揚眉

此片大受東京國際電影節觀眾歡迎，經過投票之後，擊敗日劇《全裸監督》導演武正晴執導的開幕電影《Underdog》、內地導演梅峰執導《戀曲1980》等超過30齣參展作品，捧走觀眾獎，對於遭事務所封殺多年、演藝事業幾近停頓的能年玲奈來說，當然有吐氣揚眉之感。

在閉幕儀式上，能年玲奈從東京都副知事手上接過獎座，她感動得眼泛淚光說：「因為私人事務，過去幾年沒有拍電影，感謝大九導演邀請，真的很高興。」雖然大九明子在3年前已憑《最終幻想女孩》首奪東京國際電影節觀眾獎，如今在疫情下再次獲頒同一獎項，依然覺得興奮：「多謝大家購票、入場、睇戲，然後投下這珍貴的一票，實在令人難忘。」

2010年能年玲奈憑日本片《告白》嶄露頭角，3年後獲NHK電視台邀請擔任晨間劇《海女》主角，新片《Hold Me Back》正是她跟橋本愛第3度合作。雖然《海女》叫好叫座，卻因她跟事務所鬧出合約糾紛，結果慘遭封殺，直至2016年改名「Non」復出，聲勢已大不如前，但她並不氣餒，一邊進軍樂壇，一邊為動畫如《謝謝你，在世界角落中找到我》配音，靜待機會回歸幕前。《Hold Me Back》將於今年12月18日在日本開畫。

頒獎禮結束後，今屆影展的閉幕電影、柳樂優彌扮演江戶時代著名浮世繪畫師葛飾北齋的同名作品《北齋》（Hokusai）隨即放映，為影展寫下圓滿句號。