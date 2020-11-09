【開箱】《奪命監》疫情副產品 Staycation的恐懼

成本低 僅6人演出

《奪命監》講述兄弟Charlie和Josh各自帶太太Michelle和女友Mina計劃三日兩夜的周末假期，並看中海邊一棟豪宅，本應是無憂無慮的Staycation之旅，入住後才發現被人監視；暗藏秘密的背後，更招來致命殺機。

戴夫法蘭高未知是否演得太多《賤鄰50》、《弊傢伙，玩大咗》及其兄占士法蘭高（James Franco）執導的《荷里活爛片王》，怕搞笑形象深入民心，所以只專心當編導，反而拍過《奪命狂呼4》的戴夫太太雅莉森貝兒（Alison Brie）粉墨登場，飾演Michelle。扮演Charlie的丹史提芬（Dan Stevens），主演過《唐頓莊園》及《美女與野獸》，香港觀眾也許最熟悉；至於飾演Josh和Mina的，則是分別拍過電視劇《Homecoming》的謝洛美威特（Jeremy Allen White），以及《Argo救參任務》女星舒拉凡特（Sheila Vand）。

對於恐怖驚慄類型，戴夫法蘭高自言很受《閃靈》、《魔鬼怪嬰》、《德州電鋸殺人狂》和《月光光心慌慌》等影響，他表示《奪命監》的創作靈感正是來自對共享旅居的潛藏恐懼，並借Airbnb創辦人的話來說明：「建立網站，讓大家可公開張貼他們最私人的空間照片：睡房、洗手間，這些都是平日別人來訪時會關上門的地方。然而透過互聯網，他們可邀請完全不認識的陌生人來家中留宿。」戴夫指出國家愈來愈撕裂，大家失去互信，卻會因為幾則網上正評而相信別人，住進陌生人的房子。他覺得這可牽引出對真實世界的恐懼，發展成紮實的懸疑故事。

《奪命監》成本有限，除上述4主角，只有民宿管理員及蒙面殺人狂出鏡，另一「主角」可能已是主角租住的臨海大宅；據悉劇組在俄勒岡州南部的小鎮找到這拍攝場地，無論周遭的海岸線、濃霧籠罩的氣氛等，都符合劇情發展。

潛藏欲望與秘密

不過片中真正引發出「悲劇」的，其實是主角掩埋的欲望和秘密。哥哥Charlie和Mina一起工作，互相欣賞；另一方面Josh年少輕狂，屢次犯錯，是認識了Mina後才帶來正面改變。4主角當中既有兄弟，也有夫妻、情侶及同事關係，他們一起旅行，才逐漸揭開當中的秘密，包括來自中東國家的Mina不忿受歧視，她其實最先訂房子，但屋主見她的姓氏而拒絕，反而白人男性Charlie出面立即成功。

為了迎接翌日的行山之旅，Michelle決定早睡，Charlie、Josh和Mina則享受假期，一起嗑藥喝酒，Josh最早昏睡，剩下Charlie和Mina獨處，面對星空浸浴，終越界出軌。第二早醒來兩人後悔不已，因酒精和藥物影響，決定留在民宿休息，兩人也許諾下不為例。往遠足的Michelle從Josh口中得悉，她和Charlie前兩任女友一樣，都是第三者，讓她不安及憤怒。

留在民宿的Mina此時發現浴室水龍頭裝有監視鏡頭，而且不止一個，大驚欲報警，Charlie卻阻止，認為若找不回母帶，恐東窗事發，對Michelle和Josh只有傷害。此時Michelle回來，惱怒Charlie對過往關係的隱瞞，同時召來民宿管理員Taylor維修壞掉的浴缸，Mina跟後者當面對質有關偷拍鏡頭一事，並發生爭執，此時Josh介入，把Taylor打個半死，當眾人到屋外時，蒙面神秘人偷偷殺死Taylor，3人處理屍體期間，Michelle卻看到Charlie和Mina親熱的出軌畫面，氣得收拾行李驅車離開民宿。

結局是4主角無一生還，蒙面殺人狂是誰不得而知，他為何大開殺戒，片中也沒提及，當揭開面具一刻，鏡頭已轉移。片末是不同地點的睡房、客廳、浴室都裝有閉路電視，監察人的一舉一動。看來此片大有潛質發展成電影系列，一如當年的《奪命狂呼》，至少揭開兇手及其背景，已在劇本方面有一定發揮空間；加上《奪命監》成本甚低，今年7月疫情之下在美國限量戲院上映，iTunes等VOD平台同步上架，全球暫時已錄得超過300萬美元收益，更一度登上熱播榜首位，成績算十分不俗 。