慶幸擊敗特朗普 天行者：武士復仇 Gaga為拜登爆喊 珍妮花喪跑慶祝

自言年輕時傾向共和黨的珍妮花羅倫斯跟其他大部分荷李活同業一樣,在今屆總統選舉支持代表民主黨的拜登;當得知拜登勝選後,身在波士頓的她雖然穿著睡衣,仍興奮得立刻落街來回喪跑及尖叫,呼籲大家一起開派對慶祝,其後更把片段上傳到社交網跟影迷分享喜悅。Lady Gaga和JLo不約而同上載自己喜極而泣的片段,前者的眼部化妝更給淚水糊掉,並說這是特別的一天;至於JLo則另外上載自己性感熱舞、扭臀的片段賀拜登擊敗特朗普。

「天行者」馬克漢米爾把《星球大戰》系列的3齣片名,配上3任總統的頭像製作成電影海報,分別是奧巴馬《新的希望》(A New Hope)、特朗普《帝國反擊戰》(Empire Strikes Back)及拜登的《武士復仇》(Return of the Jedi),還標注是「歷來最佳一集」。在社交網Twitter有超過400萬粉絲的馬克,這帖文在15小時內吸了近45萬個讚,超過11萬次轉發,得到熱烈迴響。

艾力寶雲慶幸失業

過去4年,《複雜關係》男星艾力寶雲(Alec Baldwin)不時在長壽綜藝節目《周末夜現場》(Saturday Night Live)的趣劇扮演特朗普諷刺對方,令觀衆捧腹之餘也出出氣。他在社交網表示願望終於實現,並呼籲粉絲兩年後的中期選舉依然要踴躍投票;又笑言快將失去《周末夜現場》的工作,「我以前不能置信會為失去一份工而欣喜若狂」。前晚的節目上他也許是最後一次扮演特朗普,並幻想對方的落敗宣言。趣劇環節則是他指向大部分染紅的美國地圖,其後被告知那並非其勝出州份,而是感染新冠病毒的地方,扮演特朗普的艾力於是高呼:「停止點算!」既諷刺又搞笑。

炮製過《歡樂合唱團》、《美國怪談》等劇集的金牌監製賴恩梅菲(Ryan Murphy)則在社交網笑言,計劃拍攝有關特朗普家族的新節目,並取名《Jail》,將會是合共6集的迷你劇,講述特朗普及其家人將逐一被調查及定罪,甚至在帖文附上特朗普家人的合照,但其後又刪除。

當拜登勝選後,Miley Cyrus的歌曲《Party in the U.S.A.》重登流行榜,可見美國選民要開派對的興奮心情。至於《艾蜜莉在巴黎》莉莉哥連斯(Lily Collins)、「靚太」伊娃朗歌妮亞(Eva Longoria)、《黑殺令》嘉莉華盛頓(Kerry Washington)、《不死軍團》查莉絲花朗(Charlize Theron)、樂壇小天后Ariana Grande等分別在社交網貼出不同的照片、選舉結果、票數截圖等,以示興奮心情。